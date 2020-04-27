【原油寶】傳原油寶散戶損失急升11倍至70億　中行應續持有還是沽出？

中行 （03988） 原油寶事件再有新進展。彭博報道指，在更多中行分支行上報數據之後，原油寶散戶投資者的損失估計已由最初估計的6億元（人民幣，下同）飆升11倍，至超過70億元。中行旗下「原油寶」產品早前因其掛勾的美國期油5月合約結算價跌至負數，導致投資者血本無歸並倒欠銀行債款。

雖然正面對一筆巨額損失，適值資金流入內銀炒業績，中行中午仍升2%，收報2.92元。不過受損失擴大消息影响，反彈不及其其他內銀。

中行面對兩情景，一是損失較預期輕。富瑞發表估計，中行或需今次「原油寶」交易產品作出高達5億元人民幣的撥備，料佔公司去年除稅前盈利約0.2%，遠低於市場恐慌的300億元。

不過，官媒《中國證券報》引述知情人士指，目前，中行暫且不會對原油寶投資者追繳欠款，也不會將其納入徵信。中行若不向客戶追討欠款，意味需為損失撥備。

因此持有中行者，此刻應留意其損失進一步消息。若然損失止於100億元或以下，對該股盈利影响僅單位數，仍可持有。相反若有關損失進一步提高至市場所恐怕出現的300億元，届時盈利影响已屆雙位數，應宜沽出。