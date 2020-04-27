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南韓：金正恩仍健在、健康狀況好

環球社會熱點 11:52 2020/04/27

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北韓領袖金正恩的健康狀況繼續受到外界關注，又傳金正恩接受心血管手術後命危，亦有傳金正恩已變植物人。不過，南韓總統安全顧問文正仁接受美媒訪問時強調，金正恩仍然健在，身體狀況良好。

文正仁接受美國有線新聞網絡（CNN）時表示：

「我們政府立場堅定，金正恩仍健在且健康狀況很好。他從4月13日以來，一直留在元山市。直至現在，尚未發現北韓有任何可疑舉動。」

美國智庫：金正恩專用火車於元山 北韓官媒久未發近照

日媒：金正恩於北韓元山別墅避疫 保鏢疑染新冠肺炎

北韓官媒《勞動新聞》周一報道指，金正恩對參與北韓江原道元山旅遊區建設致謝，但未有刊登金正恩的照片。

金正恩日前罕有缺席「太陽節」慶祝活動惹外界猜疑。韓媒《Daily NK》早前報道指，現年36歲的金正恩因過度吸煙、肥胖和過勞，在4月12日於香山郡金剛山一間醫院接受心血管手術，目前正在金剛山度假區休養治療。CNN其後更報道指，金正恩在手術後命危。

不過，南韓方面多次澄清金正恩身體狀況良好，中國亦曾表示，相信金正恩並非病危。

日媒：北韓早決定若金正恩出事 由金與正掌權

美媒稱金正恩手術後或殘廢 南韓再否認

約翰霍普金斯大學的研究智庫「北緯38度」（38 North）早前指，衛星圖像發現金正恩的專用火車，於4月21日及4月23日曾出現於元山市，但仍無法證實金正恩是否有乘坐專用火車，前往元山市。

據悉，金正恩近年對元山這個地區充滿興趣，北韓有不少大型會議、大型旅遊開發項目及核武器測試都於元山舉行。

北韓官媒發放金正恩 向對國家有貢獻人士送上壽筵消息

金正恩動心血管手術？ 南韓官員：應該是真

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