【美國疫情】紐約州或5月中復工 新增死亡病例低於400宗

▲ 紐約州長科莫指,如確診病例等疫情趨勢繼續回落,有可能於5月中讓建築業及製造業率先復工。

美國的新冠肺炎疫情持續,全美的確診病例已突破96.5萬宗,死亡人數亦逼近5.5萬人。美國疫情重災區紐約州的疫情有回落趨勢,為本月首次單日新冠肺炎死亡病例低於400宗。紐約州長科莫(Andrew Cuomo)指,如確診病例等疫情趨勢繼續回落,有可能於5月中讓建築業及製造業率先復工。

紐約州長科莫周日(26日)表示,紐約州前一日新增367名新冠肺炎患者死亡,為該州4月的單日死亡數字首次跌破400宗,亦較紐約州疫情高峰期的每日近800宗低一半。

紐約州的居家令和社交距離措施將於5月15日屆滿,科莫有意容許部分產業分階段重開:

如採取部分預防措施,(紐約州)某些地區5月15日後或可讓建築業及製造業復工。

(With certain precautions, after May 15 construction projects and manufacturing jobs may be able to resume in certain regions.)

科莫指出,各州會根據確診人數、住院患者人數及抗體檢測結果這3個指標,來決定何時復工及復工規模。他強調,仍為疫情重災區的紐約市及近郊地區復工時間,或較其餘地區慢。

他表示首階段復工計劃將包括建築業及製造業中風險較低的業務。該州於首階段結束後會用兩周的時間作評估,會否繼續第二階段的復工計劃。

而根據美國疾病控制和預防中心(CDC)的建議,如紐約州部分人口密度較低的地區,入院患者數字於5月15日前錄得連續14日下降,則有望復工。

