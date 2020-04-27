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【美國疫情】紐約州或5月中復工 新增死亡病例低於400宗

環球社會熱點 11:45 2020/04/27

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紐約州長科莫指，如確診病例等疫情趨勢繼續回落，有可能於5月中讓建築業及製造業率先復工。

美國的新冠肺炎疫情持續，全美的確診病例已突破96.5萬宗，死亡人數亦逼近5.5萬人。美國疫情重災區紐約州的疫情有回落趨勢，為本月首次單日新冠肺炎死亡病例低於400宗。紐約州長科莫（Andrew Cuomo）指，如確診病例等疫情趨勢繼續回落，有可能於5月中讓建築業及製造業率先復工。

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紐約州長科莫周日（26日）表示，紐約州前一日新增367名新冠肺炎患者死亡，為該州4月的單日死亡數字首次跌破400宗，亦較紐約州疫情高峰期的每日近800宗低一半。

紐約州的居家令和社交距離措施將於5月15日屆滿，科莫有意容許部分產業分階段重開：

如採取部分預防措施，（紐約州）某些地區5月15日後或可讓建築業及製造業復工。

（With certain precautions, after May 15 construction projects and manufacturing jobs may be able to resume in certain regions.）

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科莫指出，各州會根據確診人數、住院患者人數及抗體檢測結果這3個指標，來決定何時復工及復工規模。他強調，仍為疫情重災區的紐約市及近郊地區復工時間，或較其餘地區慢。

他表示首階段復工計劃將包括建築業及製造業中風險較低的業務。該州於首階段結束後會用兩周的時間作評估，會否繼續第二階段的復工計劃。

而根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的建議，如紐約州部分人口密度較低的地區，入院患者數字於5月15日前錄得連續14日下降，則有望復工。

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