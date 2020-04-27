中原銀行曾升47%PE曾達15倍　貨源集中6券商

▲ 內銀股業績前造好，多間內銀股價升逾2%至3%。

中原銀行 （01216） 股價一度急升47%，高見1.76元，創7個月高，股價其後回順至1.34元水平，約升12%，成交達10.3億元。據中央結算系統持股紀錄顯示，中原銀行於4月24日，有7.26億股或佔發行股數19.13%的持倉，由交通銀行信託轉至系內的交銀國際證，年報顯示持股機構為天堃投資。交銀國際證券代客的持股，亦增至11.28億股或29.73%。

另外，頭6大證券行已持有9成股份，反映貨源集中情況，股價容易挾升。除了交銀國際證券代客持有的29.73%，原銀證券持有27.74%，招商證券（香港）及招商銀行共持18.28%，渣打銀行（香港）持10.89%，新鴻基投資服務亦持4.73%。

據年報顯示，其他主要股東包括河南投資集團，持有14億股內資股，永城煤電持有11.57億內資股。星展銀行持8.82億股（佔23.24%），AMTD持4.82億股（佔12.7%）等。

中原銀行開市前有8宗合共7.26億股以每股1.38元 ，非自動對盤上板，涉資約10億元。

以今日最高價計，中原銀行市盈率（PE）曾見14.8倍，目前亦達11.3倍。

內銀股業績前造好，建行 （00939） 、工行 （01398） 升逾2%、農行 （01288） 升逾3%、受原油寶困擾的中行 （03988） 也升1.7%，全日收2.91元。交行 （03328） 升近4%，收4.87元；招行 （03968） 升約3.6%，收35.7元。

建行、工行、農行、交行及郵儲行 （01658） 明日公布季績，中行、招行及中銀 （02388） 則於周三公布。

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編輯：吳敏芳