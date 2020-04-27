【齊心抗疫】Google、三星免費為醫護人員提供手機維修服務

▲ 新冠肺炎爆發後，不少科企推出多項措施支援抗疫。為幫助前線人員，三星及Google宣布與維修公司合作，為醫護及前綫人員提供免費電話維修。

新冠肺炎爆發後，不少科企推出多項措施支援抗疫。為幫助前線人員，三星及Google宣布與維修公司合作，為醫護及前綫人員提供免費電話維修。

三星計畫，在本年6月30日之前，免費為美國前綫及醫護人員提供手機維修，包括更換屏幕或電池等服務，美國所有急救及醫護人員均符合資格。用家可以親自到uBreakiFix維修公司，或透過手機發送郵件申請免費維修。此外，三星還為前綫抗疫人員提供官網購物優惠。Google亦表示，使用Google Pixel手機的前綫醫護人員，不論手機的型號或損壞程度，都可申請維修。

<<【齊心抗疫】線上學習平台Coursera課程免費 助失業者再就業

<<蘋果夥Google開發患者追蹤API技術 第一階段下星期推出

目前uBreakiFix維修公司於美國設有500個服務點，為避免社交接觸，uBreakiFix亦提供上門服務，防止新冠肺炎病毒傳播，同時更方便醫護人員及時進行手機維修。

責任編輯：李寶如

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l