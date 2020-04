▲ 【停世衛撥款】美國國會領袖:世衛已淪武漢衛生組織

世界衛生組織(世衛;WHO)多次被批評,處理新冠肺炎疫情不當、包庇中國,美國繼續炮轟世衛。眾議院共和黨少數黨領袖麥卡錫認為,世衛更像「武漢衛生組織」,指國會議員現時該做的是,審批政府預算申請,以及監察世衛。

麥卡錫(Kevin McCarthy)接受霍士新聞時提到,上周去信眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)稱,國會因疫情長期處於休會狀態,日前才復會通過額外的救市預算。他不滿佩洛西修改議事規則,讓議員委託黨友代為投票,斥為自己利益改變200年來的做法。

麥卡錫指出,議員應確保政府得到資助、重新審視世衛,「世衛現時行為不像世界衛生組織,更像武漢衛生組織」(this current administration, the WHO, is acting not like the World Health organization, but more like the Wuhan Health Organization.)。

麥卡錫指出,在過去幾周,愈來愈多國家及民間關注,世衛處理疫情不當,令總統特朗普(Donald Trump)終止世衛撥款。

《華盛頓郵報》報道,華府計劃將原定資助世衞的資金,轉為資助從事公共衛生的非政府組織。

