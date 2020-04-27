【停世衛撥款】美國國會領袖：世衛已淪武漢衛生組織

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世界衛生組織（世衛；WHO）多次被批評，處理新冠肺炎疫情不當、包庇中國，美國繼續炮轟世衛。眾議院共和黨少數黨領袖麥卡錫認為，世衛更像「武漢衛生組織」，指國會議員現時該做的是，審批政府預算申請，以及監察世衛。
麥卡錫（Kevin McCarthy）接受霍士新聞時提到，上周去信眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）稱，國會因疫情長期處於休會狀態，日前才復會通過額外的救市預算。他不滿佩洛西修改議事規則，讓議員委託黨友代為投票，斥為自己利益改變200年來的做法。
麥卡錫指出，議員應確保政府得到資助、重新審視世衛，「世衛現時行為不像世界衛生組織，更像武漢衛生組織」（this current administration, the WHO, is acting not like the World Health organization, but more like the Wuhan Health Organization.）。
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麥卡錫指出，在過去幾周，愈來愈多國家及民間關注，世衛處理疫情不當，令總統特朗普（Donald Trump）終止世衛撥款。
《華盛頓郵報》報道，華府計劃將原定資助世衞的資金，轉為資助從事公共衛生的非政府組織。
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