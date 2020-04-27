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【企業WVR】諮詢期本周結束　Webb：降管治水平但勢通過

金融經濟 10:40 2020/04/27

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企業WVR諮詢期本周結束，獨立股評人Webb稱不會浪費時間提交意見書。

港交所 （00388） 於1月底發布，就有關法團身份的不同投票權受益人（俗稱企業版WVR或企業版同股不同權）的諮詢文件，諮詢期本周結束。疫情陰霾下諮詢氣氛不算踴躍，獨立股評人David Webb接受本地傳媒查詢時表示，企業WVR進一步降低香港企業管治水平，但港府在背後支持，已是勢在必行，不會「浪費時間」提交意見。

Webb 回應《明報》查詢時稱，覺得條款猶如為阿里巴巴 （09988） 分拆螞蟻金服香港上市鋪路，認為港府支持下，證監難再反對，批評港府做決定考慮過於簡單。

據以往公開資料，螞蟻金服至今仍然採用同股同權架構。阿里巴巴最新持股螞蟻金服33%股權。

相關文章：阿里巴巴完成入股螞蟻金服 獲33%股份

因應企業沒有離世失效的天然日落條款，引發「永續不同權」憂慮，交易所在諮詢文件中，建議相關企業上市時加入最長10年有效期額外日落條款，並可以經獨立股東審議能否延長。

另外，有別個人股東可持有最高「1股10票」投資權，企業股東持股的投票權最高為「1股5票」。

由於諮詢建議持有WVR股份的法團股東，自身市值必須達2,000億元市值以上，市場預料，以騰訊 （00700） 為首的大型內地互聯網巨企，為新建議的最直接受惠者。

事實上，騰訊音樂和騰訊持股的虎牙（美：HUYA）在美國上市時都有使用企業WVR架構。

相關文章：企業WVR諮詢 倡設10年日落條款

 

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