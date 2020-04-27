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【航空告急】空中巴士CEO：現金失血　必須裁員

金融經濟 10:18 2020/04/27

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空中巴士行政總裁在內部信指公司正在失血。

航空業在新冠肺炎重創，兩大民航製造巨企波音（Boeing）、空中巴士（Airbus）都不能倖免。空中巴士行政總裁Guillaume Faury 向員工交代，公司現金失血（bleeding cash），直接影響空中巴士存亡，需要快速節省成本，應付急速收縮的航空工業，包括考慮裁員。

Faury 續指，不少航空公司面對困境，交收客機進程面對挑戰，航空工業走入脆弱的新世界。

他形容，空中巴士月初削減三分之一生產力並未反映最壞情況，需要盡快回復財務平衡，重新掌握自身命運。空中巴士早前已增加流動性150億歐元（約1258億港元）。

另一民航製造巨企波音在周六宣布，剎停42億美元與巴西飛機製造商Embraer 的合併計劃，而且預計暫停夢幻客機（Dreamliner）787 的生產力一半。

有研究公司估計，波音和空中巴士單在首季就燒錢80億美元（約620億港元）和65億歐元（約545億港元）。

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編輯：麥德銘

裁員 航空業 航空 Embraer 空中巴士 波音 新冠肺炎疫情

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