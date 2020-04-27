【金正恩病危之謎】相識到戀愛屬國家機密 妻李雪主被打入冷宮？

北韓領䄂金正恩健康成全球焦點，金正恩至今未現身，病危甚至離世的傳言仍甚囂塵上。外界除了討論金正恩現況，其次是接任人問題，有指金正恩兒子年紀仍小難接任，亦有指妹妹金與正會繼任，但北韓從未有女人當最高領導。另一焦點是金正恩妻子李雪主，若丈夫離去她會否被打入冷宮。

過去金正恩經常帶着妻子李雪主到各地視察甚至出國，打破過去北韓領導人妻子不露面的傳統，去年12月李雪主更與金正恩前往白頭山，北韓傳媒更發布二人坐在冰天雪地的河中的恩愛甜蜜照片，完全打破過去北韓政治人物的形象。李雪主一直以金正恩妻子身份現身，似乎並無擔任國家職位掌握任何實權，若金正恩離開，而兒子太細未能接任領䄂之職，她的地位將可能受打擊。

外界對李雪主身背景掌握不多，有指她出生於1989年，曾是銀河水管弦樂團成員，溫婉外表讓他有「北韓鄧麗君」的稱號，父親是空軍飛行員，母親則是中學教師，而她如何跟金正恩認識到相戀，屬國家機密。外界只知她於2010年以金正恩妻子身份公開現身，有傳2人於2009年已結婚。

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