渣打問題貸款傳高達6億美元　渣打探底後全日彈0.8%（第二版）

▲ 渣打將於周三公布業績，壞賬撥備將主導首季業績。

《彭博》報道，受累近期一連串企業客戶醜聞及新冠肺炎疫情打擊，渣打 （02888） 可能將公布多達6億美元（46.5億港元）壞賬撥備。渣打早市股價曾微跌至36.5元逾一年新低，其後反彈，最終收報37元，升0.8%，成交1.24億元。

報道指，中東阿布扎比醫院管理集團NMC被發現欺詐證據， 新加坡石油貿易商興隆被指隱瞞虧損遭新加坡警方調查，以及南非農業土地發展銀行無力償債等個案，將導致渣打壞賬撥備顯著上升。

渣打將於周三公布業績，壞賬撥備將主導首季業績。報道指出，上述問題貸款不太可能會完全註銷。不過，以興隆為例，渣打銀行和其他銀行每借出一美元，可能只能獲償還18美仙。

報道稱，渣打攤佔興隆貸款達2.4億美元。至於南非農業土地發展銀行，渣打是一筆2.47億美元貸款的主要牽頭銀行。

渣打拒評上述消息。

（第二版更新股價表現）

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責任編輯：吳敏芳