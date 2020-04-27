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【餐飲寒冬】大家樂盈警去年盈利大跌9成　現反屆吸納時機？

股樓投資 10:36 2020/04/27

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新冠肺炎疫情未止，限聚令延長，本港餐飲市場日益嚴峻，大家樂（00341）連續兩個半年度發盈警，受收入減少及高經營成本拖累，預期截至今年3月底止財年，全年純利較上一個報告年度下降85%至90%，意味大家樂下年半虧損最多約9,000萬元，全年純利將跌至不足1億元。大家樂9時50分報14.8元升0.3%。

相關文章：【禁聚令生效】地產餐飲股齊捱沽　大家樂創一年新低

大家樂指，集團主要營運地區之商業運作及顧客消費，受到1月起爆發的新冠病毒嚴重影響，經歷上半財年市場氣氛疲弱以及消費意欲低迷的打擊後，第四季度之業務表現，因受到新冠病毒的影響，遭受更嚴峻的衝擊。

大家樂續指，一直密切注視市場狀況，並調整商業策略及運作，以求減少負面影響，為刺激銷售，推出簡便餐單，提供平價餐點並廣泛推廣。因應保持社交距離之趨勢，市場推廣專注增加外賣及外送速遞，同時亦實施積極措施控制租金、勞工及食材成本，並嚴謹管理營運資金，確保現金流穩健及現金狀況良好，以渡過經營困境。

相關文章：大家樂、一粥麵晚上暫停堂食　食店推外賣套餐「自救」

大家樂開市後未有大跌，全因近月該股跌浪已反映業務低迷的因素。雖然限聚令踏入本月全面實施限制食客，但同一時間確診人數大幅下跌，可憧憬食客回流。一旦未來數日延續零確診人數，現金充足的大家樂，目前6厘息的估值屬吸引水平。

撰文 : 李尚毅

新冠肺炎疫情 新冠肺炎 大家樂 銷售 盈警 大家樂（00341） 限聚令 外賣 餐飲 純利

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