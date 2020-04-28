道指恒指一日內齊重返24000點關　恒指夜期收市升130點（不斷更新）

▲ 恒指黑期升約90點 道指期貨跌約25點（不斷更新）

港股本周三日市，美股則要開足5日工，故本周外圍影響力仍大。油價震盪未完，單日再度急瀉接近30%，連帶港股夜期亦未見方向，續於24200點的技術水平（相當於黃金比率反彈0.382倍）附近徘徊，暫時未見明確方向。今晚需留意美股表現，若道指企穩23800點（相當於黃金比率反彈0.5倍），多隻股份表現亦見理想的話，恒指短期或續見上升動力。

【04：00】美股三大指數齊漲逾1%，道指升358點或1.5%，收報24133點，油價跌23%至12.98美元，黃價跌9美元。

【03：00】夜期收報24399點，升130點，高水119點。

【23：28】美股升幅略擴大，道指彈逾270點，重返24000點關；恒指夜期亦由低水轉高水，報24343點，升74點，高水63點。

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【22：39】道指升逾210點，油價跌25%， 夜期升46點。

【22：11】油價跌27%，報12.39美元，道指仍升162點，恒指夜期反覆升7點，報24276點，低水4點。

【21：30】油價跌近3成，無阻美股道指開市報捷，暫升約130點；恒指夜期則報24254點，微跌15點，低水26點。

【20：27】油價大跌3.55美元或21%，報13.39美元。

紐約期油連續第3日上升，市場憧憬更多紓困措施，美股上周五上升，道指收報23775點，升260點。恒生指數高開199點，恒指開報24030點，港股重上24000點水平，其後走勢向上，收復10天綫水平，大市午後升幅進一步擴大，恒指曾升最近500點，最終升448點，收報24280點，惟成交並不配合，主板成交871億元，繼續不足1000億。

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【16：30】即月期指收報24269點，升435點或1.8%。

【16：13】九倉置業 （01997） 升5.3%，為表現最佳藍籌；瑞聲 （02018） 逆市跌1.2%，藍籌中表現最差。

【16：11】滙豐 （00005） 升1.9%，收報39.5元；騰訊 （00700） U盤升幅收窄，升1.6%，收報413元。

【16：00】恒生指數收報24280點，升448點。國指收報9875點，升219點。主板成交871億元。

【16：00】恒生指數U盤前報24301點，升470點。

【15：33】米蘭站 （01150） 升43%，高見0.159元，錄11宗成交，涉7.3萬元。

【15：30】港股尾市升約460點，恒指最新報24292點。

【15：17】網上醫療股又上，平安好醫生 （01833） 升3.2%；阿里健康 （00241） 升4.9%。

【15：00】內地股市午後升勢回順，上證收升0.3%；深證升0.3%；創業板指升0.7%。

【14：59】紐約期油跌幅擴大至15%，跌穿15美元水平，F三星原油期 （03175） 跌幅擴大至近8%，低見1.76元。

【14：46】本港繼上周一3度錄得零宗確診後，據悉，今日亦無新增新冠肺炎個案。

【14：41】滙豐 （00005） 升逾2%，升穿今早高位，高見39.6元。

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【14：36】發盈喜的澳優 （01717） 愈升愈有，股價升幅擴大至兩成，高見15.36元。

【14：28】阿里巴巴 （09988） 升1.7%，未受蔣凡事件影響。

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【13：48】市場憧憬新冠肺炎疫情減退，莎莎 （00178） 飈一成，高見1.43元；六福 （00590） 升3.3%；周大福 （01929） 升1.1%。

【13：47】ATM 3股上升，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，重上202元水平；騰訊 （00700） 升2.1%，觸415元；美團 （03690） 升1.8%，報101元。

【13：46】港股升至24300點水平，升約480點。

【13：02】澳優 （01717） 發盈喜，股價午後抽升9%，高見14元。澳優預期首季財務表現將錄得顯著增長，料純利按年增加72.2%至78.8%至2.61億至2.71億元人民幣；經調整純利按年49.1%至54.2%至2.9億至3億元。

【公司盈喜】澳優料首季純利增加至少逾72%

【12：59】美股期貨升逾1%，港股午後初段升約450點，報24285點。

【12：35】恒指黑期升幅擴大至約435點，報24313點。

【12：31】恒指黑期升約370點，報24247點；道指期貨升142點，報23800點。

【12：03】中海外 （00688） 半日升3.8%，為表現最好藍籌；石藥 （01093） 逆市跌1.5%，藍籌中表現最差。

【12：00】恒生指數半日升390點，中午收報24221點，重上24000點及10天綫（24101點）。國指中午收報9854點，升198點。主板成交427億元。

【11：48】中原銀行 （01216） 升逾4成，高見1.76元。

內銀績前造好升逾2至3% 中原銀行異動飈25%

【11：43】港股中午收市前升約380點於24200點水平。

【11：36】中原銀行 （01216） 升幅擴大至25%，高見1.55元，成交10.08億元。

【11：34】內地股市半日向上，上證升0.7%；深證升0.9%；創業板指升1.4%。

【11：14】發盈警的大家樂 （00341） 今早低開近3%後，股價低開倒升0.1%，高見14.94元。大快活 （00052） 亦倒升近1%。

【11：04】石藥 （01093） 股價逆市跌1.5%，暫為唯一下跌藍籌。

【11：01】新股康方生物 （09926） 上市翌日，股價再升逾6%，破頂高見26.05元。

【10：56】新高教集團 （02001） 升逾6%，破頂高見3.92元。據聯交所顯示，新高教集團獲主席兼執董李孝軒於4月22日在場內以每股平均價3.4644元增持105萬股，涉資約363.8萬元。

【10：50】港股升逾300點至24200點水平，反向ETF下跌，FI二南方恒指 （07500） 跌2.8%，低7.56元。

【10：47】凌銳控股 （00784） 仍未止跌，股價今早再逆市跌17%，低見0.28元。

【10：41】建行 （00939） 升幅擴大至3%，高見6.19元。交行 （03328） 升3.2%；招金 （03968） 升4.1%。

【10：35】美股期貨轉升，其中道指期貨升近百點。道指期貨報23752點，升94點。

【10：24】本港地產股上升，其中新世界 （00017） 傳放售觀塘鴻圖道 KOHO全幢商廈，股價升3%。另外，恒地 （00012） 升1.9%；新地 （00016） 升1.5%；信置 （00083） 升2.9%；長實 （01113） 升1.9%。

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【10：20】除內銀向上，內險股亦向好，國壽 （02628） 升2.7%；平保 （02318） 升1%。

【10：18】九倉置業 （01997） 反彈3.4%。九倉置業上周五發盈警，料半年盈轉虧，拖累股價午後跌逾3%。

【10：15】紫金礦業 （02899） 逆市挫逾7%。紫金公布其合資公司持有巴新恩加省波格拉金礦項目95%權益，採礦權已於2019年8月到期，巴新政府決定不批准波格拉金礦特別採礦權延期申請。

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【10：12】內銀股造好，建行 （00939） 升2.7%；工行 （01398） 升2.4%；中行 （03988） 升1.8%；農行 （01288） 升2.9%。

【10：11】中原銀行 （01216） 股價升一成，成交達10億元。

【10：06】滙豐 （00005） 升幅擴大至1.8%，高見39.5元，帶領港股升逾400點。

【09：55】康希諾生物 （06185） 股價升半成。康希諾生物公布，公司已於2020年4月24日向加拿大衛生部提交了重組新型冠狀病毒病疫苗（Ad5-nCoV）臨床試驗申請前會議請求，加拿大衛生部受理了臨床試驗申請前會議請求。

【新冠肺炎】康希諾疫苗加拿大申臨床試驗 股價漲逾3%

【09：54】阿里巴巴 （09988） 升1.1%，重上200元關口；騰訊 （00700） 升1.7%，高見414.4元；美團 （03690） 升1.1%，重上100元水平。

【09：52】渣打 （02888） 破底低見36.5元後反彈0.7%。彭博報道，受累近期一連串企業客戶醜聞及新冠肺炎疫情打擊，渣打可能將公布多達6億美元（46.5億港元）壞賬撥備。

渣打據報首季壞賬撥備達6億美元

【09：49】網上醫療股個別發展，阿里健康 （00241） 升0.2%；平安好醫生 （01833） 逆市跌0.8%。

【09：48】港股升幅擴大至400點，升至24200點水平。

【09：45】中行 （03988） 升1.4%。彭博報道指，在更多中行分支行上報數據之後，原油寶散戶投資者的損失估計已由最初估計的6億元人民幣飆升11倍，至超過70億元人民幣。

【原油寶】中行反彈1.4% 外電料原油寶散戶損失飈升至70億人幣（第二版）

【09：42】內房股造好，其中，中海外 （00688） 升3.5%；潤地 （01109） 升1.8%，恒大 （03333） 升2.2%；碧桂園 （02007） 升1.5%；雅居樂 （03383） 升2.2%。

【09：35】中國3月全國規模以上工業企業利潤按年下降34.9%。

【09：31】港股早段升幅擴大至逾300點，重上24100點水平，報24156點，升325點。

【09：30】綠城中國 （03900） 升逾7%，綠城中國公布，向A股上市的新湖中寶（滬：600208）配售3.23億股，每股作價9.5元，較上周五（24日）綠城收市價7.01元，溢價35.5%，所得款項為30.685億元。

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【09：26】紐約期油重拾跌勢，今早跌逾6%，將上周五的升幅全數抵銷，F三星原油期 （03175） 跌3.1%。至於三桶油則隨市向上，中石油 （00857） 升1.1%；中海油 （00883） 升1.7%；中石化 （00386） 升0.3%。

【09：24】大家樂 （00341） 發盈警，股價逆市跌2.9%，開報14.34元。大家樂預期截至今年3月底止，股東應佔溢利較上一個報告年度下降85%至90%，主要由於收入減少，以及高經營成本所致。

大快活 （00052） 亦跌2.8%，開報16.7元。

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【09：22】騰訊 （00700） 升1.6%，開報412.8元；滙豐 （00005） 升0.5%，開報38.95元。另外，中移動 （00941） 升1.2%，開報61.8元；港交所 （00388） 升0.2%，開報245.6元；友邦 （01299） 升1.2%，開報70.4元。

【09：20】恒生指數高開199點，開報24030點。

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【09：16】人民幣中間價報7.0703，上調100點子。

【09：14】即月期指開報24010點，升176點或0.7%。

【08：43】恒指黑期升約90點，報23967點；道指期貨跌27點，報23631點。

【08：35】新股馬來西亞樓宇建造承包商Rimbaco （01953） 公布招股結果，每股定價0.4元，為招股價範圍下限，公開發售部分超額認購14.9倍，1手中籤率25%。

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【新股IPO】再有熱炒生物科技、物管股出場 料建業新生活5月中上市（附上市時間表）

【08：05】原油價格今早在亞洲時段重拾跌勢。油價續受累新冠肺炎疫情拖累需求萎縮，市場受壓。紐約期油今早曾低見16.2美元，一度跌4.4%，將上周五2.7%的升幅全數蒸發。

【油價走勢】紐約期油重拾跌勢曾跌逾4% 將上周五升幅全數蒸發

【07：00】美股上周五上升，道指收報23775點，升260點；標指收報2836點，升38點；納指收報8634點，升139點。港股ADR收報23934點，升102點或0.4%。恒指夜期持收報23978點，升144點，逼24000關，高水147點，成交15,933張。

道指上週五升260點港股ADR升102點 原油價格連升3日

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責任編輯︰梁浩碩

