▲ 恒指黑期升約90點 道指期貨跌約25點（不斷更新）

紐約期油連續第3日上升，市場憧憬更多紓困措施，美股上周五上升，道指收報23775點，升260點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開102點，開報23934點。

配股潮、新股凍資、內地長假期 對後市有何啟示？

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【09：14】即月期指開報24010點，升176點或0.7%。

【08：43】恒指黑期升約90點，報23967點；道指期貨跌27點，報23631點。

【08：35】新股馬來西亞樓宇建造承包商Rimbaco （01953） 公布招股結果，每股定價0.4元，為招股價範圍下限，公開發售部分超額認購14.9倍，1手中籤率25%。

【新股IPO】Rimbaco招額認購14.9倍 0.4元下限定價1手中籤率25%（附配股結果）

【新股IPO】再有熱炒生物科技、物管股出場 料建業新生活5月中上市（附上市時間表）

【08：05】原油價格今早在亞洲時段重拾跌勢。油價續受累新冠肺炎疫情拖累需求萎縮，市場受壓。紐約期油今早曾低見16.2美元，一度跌4.4%，將上周五2.7%的升幅全數蒸發。

【油價走勢】紐約期油重拾跌勢曾跌逾4% 將上周五升幅全數蒸發

【07：00】美股上周五上升，道指收報23775點，升260點；標指收報2836點，升38點；納指收報8634點，升139點。港股ADR收報23934點，升102點或0.4%。恒指夜期持收報23978點，升144點，逼24000關，高水147點，成交15,933張。

道指上週五升260點港股ADR升102點 原油價格連升3日

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責任編輯︰梁浩碩

