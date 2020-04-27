  • 24°C
香港時間 : 2020427日 (一) 09:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

恒指黑期升約90點　道指期貨跌約25點（不斷更新）

金融經濟 09:14 2020/04/27

分享：

恒指黑期升約90點　道指期貨跌約25點（不斷更新）

紐約期油連續第3日上升，市場憧憬更多紓困措施，美股上周五上升，道指收報23775點，升260點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開102點，開報23934點。

配股潮、新股凍資、內地長假期　對後市有何啟示？

陳茂波：樓市現斷崖式下跌風險不大

【強積金】4月MPF反彈3% 打工仔人均賺逾5000元

【09：14】即月期指開報24010點，升176點或0.7%。

【08：43】恒指黑期升約90點，報23967點；道指期貨跌27點，報23631點。

【08：35】新股馬來西亞樓宇建造承包商Rimbaco （01953）  公布招股結果，每股定價0.4元，為招股價範圍下限，公開發售部分超額認購14.9倍，1手中籤率25%。

【新股IPO】Rimbaco招額認購14.9倍　0.4元下限定價1手中籤率25%（附配股結果）

【新股IPO】再有熱炒生物科技、物管股出場　料建業新生活5月中上市（附上市時間表）

【08：05】原油價格今早在亞洲時段重拾跌勢。油價續受累新冠肺炎疫情拖累需求萎縮，市場受壓。紐約期油今早曾低見16.2美元，一度跌4.4%，將上周五2.7%的升幅全數蒸發。

【油價走勢】紐約期油重拾跌勢曾跌逾4%　將上周五升幅全數蒸發

【07：00】美股上周五上升，道指收報23775點，升260點；標指收報2836點，升38點；納指收報8634點，升139點。港股ADR收報23934點，升102點或0.4%。恒指夜期持收報23978點，升144點，逼24000關，高水147點，成交15,933張。

道指上週五升260點港股ADR升102點　原油價格連升3日

【疫情焦點】全球累計近300萬確診　美國確診逾98萬

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯︰梁浩碩
 

香港股票 ADR 期貨 RIMBACO（01953） 紐約期油 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 恒生指數 標準普爾500指數

下一篇文章

【油價走勢】紐約期油重拾跌勢曾跌逾6%　將上周五升幅全數蒸發
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【藍籌收息股】藍籌股除淨密集期5、6月將至　一文看清除淨時間表（附表）
【藍籌收息股】藍籌股除淨密集期5、6月將至　一文看清除淨時間表（附表）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【滙豐不派息】滙豐書面回覆股東　英例及公司章程允除淨後取消股息
【滙豐不派息】滙豐書面回覆股東　英例及公司章程允除淨後取消股息
《太空戰士7重製版》3日勁賣350萬套股價急跌 花旗：令人失望
《太空戰士7重製版》3日勁賣350萬套股價急跌 花旗：令人失望
【定期存款】中銀滙豐鬥加短存息 迎戰虛擬銀行滿月
【定期存款】中銀滙豐鬥加短存息 迎戰虛擬銀行滿月
【逆境節流】慳錢也要食得豪　如何24元嘆盡5款麥當勞食物？
【逆境節流】慳錢也要食得豪　如何24元嘆盡5款麥當勞食物？