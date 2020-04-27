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【DSE開考】今年通識考什麼？ 近5年Past Paper題目回顧

環球政經 08:56 2020/04/27

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今日DSE考通識，有約4.7萬考生，歷年通識科的考題引起熱話，今年究竟會考什麼？回顧過去試題，你又會唔會貼中？

2019

卷一（三題全答）：選舉及特首功能、塑膠垃圾、中國孔子學院

卷二（三選一）：罕見疾病／本港文化保育／K －Pop粉絲團

 

2018

卷一（三題全答）：義工計劃、非政府組織與香港教育、器官捐贈

卷二（三選一）：留守兒童／電動車／藥物抗藥性

 

相關文章：【DSE開考】考評局實戰貼士

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相關文章：【DSE開考】考評局應急貼士

 

2017

卷一（三題全答）：本地少數族裔教育、收入不平等現象、香港與新加坡比較

卷二（三選一）：快速時裝／電子煙／傳統濕街巿

 

2016

卷一（三題全答）：本地農業、本港競爭力、愛滋病

卷二（三選一）：二孩政策／本地傳統行業／全球慈善活動

 

2015

卷一（三題全答）：中國三農、年輕人整容、國際旅遊

卷二（三選一）：本港新聞自由／標準工時／全球娛樂產業

 

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撰文 : 高富健

DSE

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