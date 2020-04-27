  • 24°C
香港時間 : 2020427日 (一) 09:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】Rimbaco招額認購14.9倍　0.4元下限定價1手中籤率25%（附配股結果）

金融經濟 08:31 2020/04/27

分享：

【新股IPO】Rimbaco招額認購14.9倍　0.4元下限定價1手中籤率25%（附配股結果）

新股馬來西亞樓宇建造承包商Rimbaco （01953） 公布招股結果，Rimbaco每股定價0.4元，為招股價範圍下限，集資淨額7350萬元，Rimbaco 1手中籤率25%，抽12手（60000股）穩獲1手。【配股結果

Rimbaco公開發售部分超額認購14.9倍，配售股份部分則出現輕微認購不足的情況。

Rimbaco專營工廠、機構、商業及住宅樓宇的樓宇建造服務。工廠項目及住宅項目分別佔公司收入約逾3成及6成。據招股書初步顯示，公司純利按年跌29.8%至1221令吉（約2180萬港元）；收入按年增67.3%至2.62億令吉（約4.68億港元）。

股份將於4月28日上市。

【新股IPO】大馬樓宇建造承包商Rimbaco今起招股 入場費2323元

【新股IPO】再有熱炒生物科技、物管股出場　料建業新生活5月中上市（附上市時間表）

【新股IPO】A股泰格醫藥申香港上市料集資78億元　業務似藥明康德

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯︰梁浩碩
 

香港股票 RIMBACO（01953） IPO

上一篇文章

【油價走勢】紐約期油重拾跌勢曾跌逾6%　將上周五升幅全數蒸發

下一篇文章

【疫情焦點】全球累計近300萬確診　美國確診逾98萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【藍籌收息股】藍籌股除淨密集期5、6月將至　一文看清除淨時間表（附表）
【藍籌收息股】藍籌股除淨密集期5、6月將至　一文看清除淨時間表（附表）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【滙豐不派息】滙豐書面回覆股東　英例及公司章程允除淨後取消股息
【滙豐不派息】滙豐書面回覆股東　英例及公司章程允除淨後取消股息
《太空戰士7重製版》3日勁賣350萬套股價急跌 花旗：令人失望
《太空戰士7重製版》3日勁賣350萬套股價急跌 花旗：令人失望
【定期存款】中銀滙豐鬥加短存息 迎戰虛擬銀行滿月
【定期存款】中銀滙豐鬥加短存息 迎戰虛擬銀行滿月
【逆境節流】慳錢也要食得豪　如何24元嘆盡5款麥當勞食物？
【逆境節流】慳錢也要食得豪　如何24元嘆盡5款麥當勞食物？