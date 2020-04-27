▲ 【新股IPO】Rimbaco招額認購14.9倍 0.4元下限定價1手中籤率25%（附配股結果）

新股馬來西亞樓宇建造承包商Rimbaco （01953） 公布招股結果，Rimbaco每股定價0.4元，為招股價範圍下限，集資淨額7350萬元，Rimbaco 1手中籤率25%，抽12手（60000股）穩獲1手。【配股結果】

Rimbaco公開發售部分超額認購14.9倍，配售股份部分則出現輕微認購不足的情況。

Rimbaco專營工廠、機構、商業及住宅樓宇的樓宇建造服務。工廠項目及住宅項目分別佔公司收入約逾3成及6成。據招股書初步顯示，公司純利按年跌29.8%至1221令吉（約2180萬港元）；收入按年增67.3%至2.62億令吉（約4.68億港元）。

股份將於4月28日上市。

【新股IPO】大馬樓宇建造承包商Rimbaco今起招股 入場費2323元

【新股IPO】再有熱炒生物科技、物管股出場 料建業新生活5月中上市（附上市時間表）

【新股IPO】A股泰格醫藥申香港上市料集資78億元 業務似藥明康德

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」



一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品



責任編輯︰梁浩碩

