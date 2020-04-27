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道指上週五升260點港股ADR升102點　原油價格連升3日

金融經濟 07:32 2020/04/27

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道指上週五升260點港股ADR升102點　原油價格連升3日

道指上週五升260點
紐約期油連續第3日上升，市場憧憬更多紓困措施，美股上周五上升，道指收報23775點，升260點；標指收報2836點，升38點；納指收報8634點，升139點。

港股ADR升102點
港股ADR收報23934點，升102點或0.4%。恒指夜期持收報23978點，升144點，逼24000關，高水147點，成交15,933張。

原油價格連升3日
美國4月鑽井平台數目錄得自2015年來最大跌幅，原油價格連升第3日，紐約期油收報16.94美元，升0.44美元或2.7%；布蘭特期油收報21.44美元，升0.11美元或0.5%。

美滙指數結末4日升勢
美匯指數連升4日勢頭結束，美滙指數報100.26，跌0.1%。歐元兌美元報1.818；美元兌日圓報107.44。

美國10年期債息報0.606厘。

紐約期金跌0.6%
金價結束兩日升勢，紐約期金收報收報1735.6美元，跌9.8美元或0.6%，現貨金於1742美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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