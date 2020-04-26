北大方正：欠債1628億元人幣 重整期間由管理人經營

▲ 北大方正集團被管理人接管，目前已開啟資產核查工作

有國資及北京大學背景的北大方正集團身陷債務違約風波。內媒指，集團管理人接管北大方正後，目前已開啟資產核查工作，並委託審計、評估機構以2020年1月31日為基準日進行專項審計和評估。

根據北大方正尚未經審計的資產負債表顯示，截至今年1月底，集團的債權及股權類資產合計佔賬面資產總額98.95%，其中方正集團對關聯方的債權佔債權類資產的44.18%，而長期股權投資金額佔股權類資產總額的97.02%。

北大方正最新披露指，截至4月19日，共有434名債權人向管理人申報了438宗債權，涉及金融共計1628.26億元人民幣。

內媒引述一位北大方正債權人指出，關聯公司的營運情況、盈利能力和償還能力，對北大方正財產價值的估值和回收影響較大。該債權人又指，北大方正管理人在集團重整期間，會全面接管公司財產、行使管理決策權、聘任管理層協助負責營業事務等，而集團資金亦會由管理人統一處理。

另外，管理人方面除了制定了重整期間對旗下附屬公司的監管辦法外，還向重點公司派駐工作組。

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編輯：謝智聰

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