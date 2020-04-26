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騰訊「最神秘部門」揭面紗 騰訊投資官網上線管理團隊公開

金融經濟 23:25 2020/04/26

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騰訊投資官網正式上線，也首次介紹騰訊投資核心管理團隊。

科網巨頭騰訊 （00700） 日前正式上線騰訊投資官網，為首次向外界披露騰訊投資的核心管理團隊。根據官方網站介紹，騰訊投資10餘年來整體投資數量超過800家，包含逾百家上市公司及獨角獸企業（估值超過10億美元的初創公司）。騰訊投資表示，將專注於全球範圍內消費互聯網和產業互聯網相關領域投資，聚焦文娛傳媒、消費零售、民生教育、金融科技、企業服務及海外投資等領域。

騰訊投資目前在北京、上海、深圳、香港均設有辦公室，團隊超過60人，官方網站對核心管理團隊作出介紹，包括其所負責的投資領域，當中包括騰訊集團副總裁李朝暉，他也為騰訊投資管理合夥人，負責騰訊在全球社交、遊戲及O2O領域的投資併購。

目前騰訊有份投資的公司包括快手、嗶哩嗶哩（美：BILI）、京東（美：JD）、美團點評 （03690） 、拼多多（美：PDD）、小紅書、喜茶、滴滴、中金 （03908） 、Spotify（美：SPOT）等。根據騰訊財務報告，截至去年底騰訊股權投資金融資產達817.2億元人民幣。

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編輯：陳健婷

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