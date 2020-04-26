【港府新高官】財庫局政助楊寶蓮辭職 許正宇：祝一切順利

▲ 特區政府大換班後不久，財庫局政治助理楊寶蓮宣布辭職（楊寶蓮Facebook相片）

政府管治團隊上周大換班，四名局長離任，當中包括財經事務及庫務局前局長劉怡翔。劉怡翔離職後，出任財庫局政治助理逾兩年半的楊寶蓮亦在社交媒體宣布離開政府。

楊寶蓮帖文指：「很感恩有機會在2017年8月開始在財經事務及庫務局擔任局長政治助理。能夠在這個崗位服務香港市民，為鞏固香港國際金融中心地位出一分力，是我的榮幸。我認為現在是適當的時候離開，展開事業和人生新的一頁。祝願許正宇局長和團隊一切順利。我亦感謝劉怡翔前局長的栽培和教導，祝願他退休生活愉快。我在接下來的時間會稍作休息，希望可以停一停，想一想，為未來新的挑戰做好準備。我會繼續努力！謝謝！」

新任財庫局局長許正宇有在帖文下留言，祝楊寶蓮一切順利及保重，並指相信兩人未來將會再遇（our paths will cross again）。於同一批人事更替中升任民政事務局局長的徐英偉則留言祝楊寶蓮今後事業成功。

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