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【阿里巴巴】淘寶天貓香港今起試行包郵計劃 買滿199人幣免集運運費

金融經濟 10:00 2020/04/27

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淘寶天貓海外事業部港澳負責人陳子堅表示，1月以來淘寶天貓香港站表現理想，部分範疇甚至超出預期。

新冠肺炎疫情衝擊下零售業首當其衝，淘寶天貓海外事業部港澳負責人陳子堅接受本報訪問時卻表示，淘寶天貓香港站1月以來表現理想，「好多範疇甚至超出預期」，為落實阿里巴巴 （09988） 早前扶持中小企的「春雷計劃」，今日（27日）起將在香港試業包郵計劃，滿足消費者在疫情期間需求。

阿里巴巴月初宣布扶持中小企的「春雷計劃」。陳子堅稱，扶持措施將包含「全球包郵計劃」，消費者購買附有「滿額包郵」標籤的商品滿199元人民幣，選擇「官方集運」，就可享受本地段免運費送到官方物流自提點或自提櫃。香港今日起試行，未來1個月改良服務和流程，下月將正式推出服務。

陳子堅表示，雖然疫情期間服飾、美妝等品類的消費比平日下滑，但家品、快速消費品、辦公文具等錄得大幅增長，天貓超市銷售額甚至「好多時間」達到去年「雙11」水平。他指，疫情下市民居家抗疫，消費模式發生明顯變化，以往用戶瀏覽量更集中在周末，但現時全周的表現均與周日相似，他認為，隨着疫情紓緩，銷售開始變得平穩，但消費者習慣的轉變，將成為常態。

陳子堅指，淘寶天貓上有以億計的商品提供予海外消費者，但物流門檻較高，希望透過本次計劃，降低海外消費者購買門檻，同時協助中小企將商品賣至不同地區。

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編輯：陳健婷

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