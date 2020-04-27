【原油寶】中行升2%反彈遜其他內銀　原油寶散戶損失傳逾70億人幣（第三版）

▲ 彭博指原油寶事件最新損失達70億人民幣

中行 （03988） 原油寶事件再有新進展。彭博報道指，在更多中行分支行上報數據之後，原油寶散戶投資者的損失估計已由最初估計的6億元（人民幣，下同）飆升11倍，至超過70億元。

中行周一股價暫未受原油寶估算虧損擴大消息影響，早段隨國有內銀股向好，至上午10時55分，報2.92元，升2%。建行 （00939） 升2.8%、工行 （01398） 升2.3%，農行 （01288） 則升逾3%。

彭博報道引述知情人士稱，隨著中行從逾萬間網點收集到的信息，相關損失已飆升，而該數字仍不是最終數字，可能會隨着銀行檢查其它分支機構的數據而進一步更改。

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財新最新報道引述官方消息人士稱，中行原油寶客戶的總體損失規模可能超過90億元。該刊早前曾報道，超過6萬名客戶投資了原油寶；投資者已經損失了42億元的保證金，還倒欠銀行58億元。

原油寶爆出後，中行被傳向遭受損失的客戶追收相關虧損，如客戶未能繳清欠款，其信貸紀錄將可能被納入人民銀行的徵信系統。有投資人最新表示，中行員工致電其時指，總行決定暫時不追收原油寶保證金欠款，同時暫時不納入徵信。

（第二版加入內銀股周一股價；第三版更新財新引述消息報道）

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編輯：謝智聰