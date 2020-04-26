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【華為風暴】任正非：華為系統要超越Android和蘋果 「不會超過300年」

金融經濟 21:38 2020/04/26

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華為創辦人任正非接受內地傳媒訪問表示，華為手機可以不用美國零部件，但消費者未必會買，華為的操作系統要超越蘋果和Android，仍需要很長時間。

華為遭美國制裁後，部分手機無法搭載谷歌應用服務（GMS），推出自家華為移動服務（HMS），華為消費者業務CEO余承東早前曾表示，華為手機已經可以完全不用美國零部件。華為創辦人任正非接受內地媒體訪問表示，「不用美國零部件是可以的，但是別人不買怎麼辦。」

他表示，Android和蘋果的操作系統在世界銷售量巨大，華為是個後來者，要讓消費者認同是很艱難的，「華為的操作系統要想超越安卓和蘋果的操作系統，可能需要很長時間，但不會超過300年。」他又指，華為的操作系統才剛剛開始，Android的生態系統有280萬個APP，華為才有上萬個，有巨大的差距。

「沒有替換美國零部件的想法」

任正非表示，華為去年大幅加大對美國零部件採購量，在美國採購了187億美元的零部件，過去只有110億美元，美國政府批准了一些美國公司向華為供貨，「美國少數政治家的提議不完全代表是美國政府的意見」，「我們沒有替換美國零部件的想法」。

對於近期相繼有聲音指，歐美日各國會加速將產業鏈中的核心環節向本國轉移，任正非認為，將產業鏈向本國轉移是錯誤的，因為經濟一定是走向全球化，只有全球化才會有競爭力，單憑一國之力搭建全要素產業鏈的成本是非常高的。

卸任子公司董事「不代表什麼」

此外，任正非在半年內兩次卸任子公司董事，市場揣測他或會退休。任正非在訪問中指，「這是清理幾十年來的一些子公司，退出去以後讓基層年輕人擔任職務，這不代表什麼信號。」他又指，「如果有一天退休了就喝茶，沒啥事兒就多喝兩杯。上班就喝咖啡吸收宇宙能量，喝茶就消遣消遣。」

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編輯：陳健婷

全球化 中美貿易戰 任正非 華為 Android

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