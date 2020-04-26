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【配股潮】新湖中寶以溢價35%入股綠城中國成第三大股東　涉資逾30億

金融經濟 22:29 2020/04/26

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新湖中寶入股綠城中國，每股作價9.5元，較綠城中國上周五（24日）收市價7.01元，溢價35.52%。

綠城中國 （03900） 公布，向A股上市的新湖中寶（滬：600208）配售3.23億股，每股作價9.5元，較上周五（24日）綠城收市價7.01元，溢價35.5%，所得款項為30.685億元。該批股份佔集團擴大後股本的12.95%。集團表示，所得款項擬用於一般企業用途、償還貸款及或用作一般營運資金。

據綠城中國股權結構顯示，中交集團及九倉 （00004） 為集團第一及第二大股東，若配售完成後，新湖中寶將成為集團第三大股東，股份佔比約12.95%。

公司表示，引進新湖中寶作為戰略股東，將加強與新湖中寶的戰略交流與合作機會，認購事項提供一個機會，以籌集更多資金，用於集團的業務運營、鞏固資本基礎、增強財務狀況及擴大公司的股東基礎。

新湖中寶亦於今日發表公告指，與綠城共同合作開發啟東「海上明珠城」，分別以11.51億元（人民幣，下同）及6.72億元，合共18.23億元向綠城轉讓浙江及南通項目。

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責任編輯：謝卓榮

綠城中國（03900） 香港股票 配售 新湖中寶（滬：600208）

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