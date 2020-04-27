【美國疫情】有監獄近9成囚犯確診 最高危地方？

▲ 美國有監獄近9成囚犯確診，9成中招者沒有病徵。

新冠病毒疫情，可能令監獄成為美國最危險的地方。俄亥俄州一所監獄的大型病毒檢測發現，2000多名囚犯中，有近9成確診感染新冠病毒，更令人意外的，確診者中逾9成沒有病徵。

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路透社報道，俄亥俄州懲教部門早前在當地一間關有約2,500名囚犯的監獄Marion Correctional Institution，進行病毒檢測。檢測其中2,300人後，發現有多達2,028人對新冠病毒呈陽性反應，佔比達88%。

病毒得以靜悄悄傳遍全監獄，相信是因為大部分中招囚犯都沒有病徵，比率高達95%，加上這所監獄因犯，大多年老或患有長期病，監獄人員密集分布，環境亦有利病毒傳播。

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當局進一步擴大檢測，測試阿肯色州、北卡羅萊納州、俄亥俄州及弗吉尼亞州多所監獄，發現96%確診者都沒有病徵。

有關發現令人震驚，反映沒有病徵的隱形患者，傳染病毒的能力亦非常高，類似情況，不僅威脅全美國百萬囚犯，更可能在世界任何社區發生。世界實際感染人數，可能遠比官方統計數字高。

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