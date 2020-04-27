配股潮、新股凍資、內地長假期　對後市有何啟示？

▲ 信誠證券聯席董事張智威預計，港股繼續拉鋸24000點水平，未能突破25000點。

港股批股潮、熱門新股凍資，內地長假期殺到，3因素困擾下，預期港股動力減弱，事實上，港股成交近期已跌至千億元以下，成交減少下，若遇有突發事件，走勢將更添波動。

股份抽水：

近日多個板塊包括內房、生物科技及5G股相繼宣布配股，中生製藥 （01177） 主要股東配股套現23億；龍湖 （00960） 及世茂房地產 （00813） ，合共套現約50億元，內房板塊亦一度顯著受沽壓。

信誠證券聯席董事張智威預計，公司配股集資套現資金會影響投資者對個別板塊的信心，但不認為是導致港股交投量轉淡的主要因素。

新湖中寶以溢價35%入股綠城中國成第三大股東 涉資逾30億

京信通信先舊後新配股集資6.8億 收市挫8%

世茂房地產再配股集資逾23億元 1月時曾配股籌46億

北水暫停：

他認為，五一黃金將至，他認為部分投資者暫時不考慮入市，料大市交投轉淡，港股繼續拉鋸24000點水平，未能突破25000點。

北水因內地黃金周假期，本周二起暫停至下周二，周三恢復，北水近期買入騰訊 （00700） 及平安好醫生 （01833） 為主，近一周累計買入28億元，平安好醫生 （01833） 及中生製藥 （01177） 各吸13億及8億元，預期北水愛股添壓。

港股於對上的復活節期間，日均成交縮至855億元，惟人行當時宣布降準，恒指累升469點或2%。

熱門新股凍資：

另外，張智威指，近期新股市場再有中型集資規模的生物科技及物管新股於5月份招股，招股到上市期間，料大部分的資金會被凍結，對大市的交投量有輕微的影響。

最新上市的康方生物 （09926） 便凍資逾1600億元，當新股凍資解凍，港元拆息及港元滙價便稍為回軟。

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責任編輯：謝卓榮