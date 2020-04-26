【疫市營商】餐廳憧憬周末連假帶動生意　加強優惠及外賣推廣

疫情之下，餐飲服務業經營情況極其嚴峻，「限聚令」更進一步打擊生意，該行業首季失業率及就業不足率已分別急升至8.6%及5.4%，業界難言對前景看好。但隨疫情回穩加上假期將至，開始有企業部署推出優惠加強推廣，特別是加強外賣方面的資源，務求趁連假機會帶動生意回升。

市面開始有餐廳因應假期推出折扣優惠吸客，餐飲集團Bird Kingdom Group旗下的中菜廳「大公館」就將於5月起以折扣作招徠，同時以各種推廣提升曝光率達至宣傳效果，如利用社交媒體、公關推廣和以集團的貴賓會員應用程式通知曾光顧的客人。灶神集團旗下的素食餐廳「李好純」發言人亦指出，有見疫情稍有緩和，憧憬假期及推廣將帶動營業額。

除了減價與宣傳等傳統招數，外賣平台是多個受訪者都有提到的重點策略。聯邦酒樓集團董事副總監鍾家寶就指，集團自疫情後已有推出不同的優惠及使用外賣平台吸客，更透露疫情下外賣生意翻倍；「李好純」則加強宣傳外賣菜單，除提供外賣自取服務及優惠外，亦加盟了各大網上外賣平台，冀藉此接觸及更多區內的食客。「大公館」亦指自取或透過外賣平台的銷情都理想，並指會考慮開發集團的外賣應用程式。

新地外賣專線 為3商場帶來4萬宗生意

事實上，新鴻基地產亦為旗下商場推出「安心抗疫．外賣自取餐飲優惠」，負責旺角MOKO新世紀廣場、葵芳新都會廣場以及元朗YOHO MALL形點的地產租務部副總經理（推廣）陳潔儀透露，該計劃推出至今逾兩個月，已為3個商場帶來4萬宗生意，當中有25%是外賣自取。陳指出，不敢預估假期生意表現，但旗下商場在5月份優惠亦會加碼，同時安排更多人手應付外賣專線。現時亦着重使顧客安心，加強其他相應配套，例如線上兌換優惠等，減省大眾排隊聚集。

添好運：現時宣傳亦沒太大幫助

亦有業者不打算刻意推廣。點心專門店添好運負責人麥桂培坦言，「現在做甚麼宣傳亦沒有太大幫助」，無意加推優惠、特價等，麥桂培稱，寧願花更多些時間準備食物。他亦透露目前正加緊研究新品，例如素食點心、小食及冷盤等，希望疫情過後，生意可盡快恢復正常。聯邦酒樓集團董事副總監鍾家寶亦指，以往連假市民一般會離港旅行，現時需留港，相信將能稍為帶動堂食，但由於限聚令仍生效，生意額難以達至往日正常的水平。

記者：蘇穎琪、葉泳珊