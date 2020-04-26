【疫市營銷】SOGO 35周年賞分3階段舉行　門市及網店優惠同步

▲ 「SOGO 35周年賞」由4月22日至6月18日舉行。（SOGO官網圖片）

每年一度的崇光百貨SOGO感謝祭由4月22日至6月18日舉行。首階段優惠期分別推出「滋味篇」、「生活篇」、「時尚篇」等不同主題，每周更會推出限定商品、獨家折扣及買一送一等優惠。

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今年的SOGO Thankful Week 2020改名為「SOGO 35周年賞」共分為三個階段進行，分別是即日至5月21日、5月22日至6月4日及6月5日至18日。因應新冠肺炎疫情持續，今次優惠同步於門市及SOGO eStore網上商店進行。

門市方面，崇光百貨銅鑼灣店由即日至4月30日推出的「滋味篇」的優惠，集中為崇光超市的優惠，提供多款折扣貨品、買1送1及1元換購等優惠；尖沙咀店則由即日至5月14日推出的「滋味生活篇」，涵蓋崇光超市及手袋服飾及鞋履的優惠。更多門市優惠詳情可按此。

▲ 4月22日至4月28日於銅鑼灣SOGO CLUB即日單一消費滿300元，可以1元換購指定貨品，同時亦有其他貨品9折。（SOGO官網圖片）

至於網店方面，首階段優惠期由即日起至5月21日內，SOGO Rewards會員在網上商店首次購物滿1,000元，即可賞額外5,000積分。此外，憑指定中銀崇光Visa卡，於「SOGO 35周年賞」舉行期間在崇光百貨及SOGO eStore網上商店購物，可享高達15%現金回贈。更多門市優惠詳情可按此。

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責任編輯：蘇穎琪

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