【美國疫情】吸入清潔劑求助個案急升 特朗普「醫學笑話」之過？

▲ 特朗普注射清潔劑抗疫言論一出，紐約誤吸清潔劑個案隨即急升。

美國總統特朗普於白宮的疫情記者會上，倡議注射清潔劑抗疫，特朗普事後強調，當時只是講冷笑話。惟「笑話」發表後，紐約市錯誤吸入漂白水及其他家居清潔劑的個案，隨即上升，達到30宗。

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特朗普（Donald Trump）的另類「醫學建議」餘波未了，《紐約每日新聞》報道，紐約市衛生部門在特朗普言論發表後的18小時，接獲30宗錯誤攝取消毒液個案。

其中9宗為著名品牌Lysol的消毒液，10宗涉及漂白水，11宗涉及一般家居清潔劑。市政府統計數字顯示，去年同期同類個案數字僅為13宗，報道形容個案數目不尋常地高（unusually high）。

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另外，馬里蘭州當局指，收到大量有關清潔劑的電話查詢，急發帖文釋除疑慮，強調任何情況都不應吸入清潔劑；來索爾（Lysol）和滴露（Dettol）的製造商Reckitt Benckiser亦發聲明警告用戶，切勿攝取清潔劑。

特朗普事後曾嘗試向傳媒解畫，聲言自己當時只是向「敵意異常的人」（extraordinarily hostile people，指記者）講冷笑話。白宮並斥是傳媒不負責任地斷章取義。

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特朗普以「笑話」論推脫，諉過於人，解釋令人難以信服。美國疫情嚴重，重災區紐約家家戶戶都有認識的親人朋友死亡，一片憂愁恐懼氣氛下，特朗普作為總統，在正式的白宮疫情記者會也不認真，拿防疫措施開玩笑，是極其不負責任。

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