陳茂波：樓市現斷崖式下跌風險不大

▲ 財政司司長陳茂波指，目前樓價雖仍處較難負擔的水平，但出現斷崖式下跌的風險不大

環球金融和資產巿場今年以來大幅波動，財政司司長陳茂波於網誌表示，經過多輪審慎宏觀需求管理措施後，加上目前整體供應仍屬偏緊，即使目前樓價仍處市場較難負擔的高水平，但住宅物業市場出現斷崖式下跌的風險不大。

陳茂波續指，過去一年政府已增加了股市按金要求，減低現貨市場的槓桿風險，又進行多輪壓力測試，並加強對市場參與者的實地巡查，確保市場運作正常。

近期港元多次觸及港元強方兌換保證上限7.75水平，觸發金管局四度入市沽出77.1億港元。陳茂波表示，近期雖然有資金持續流入香港，但並未出現大型投機盤或市場操控式的買賣。回顧2008年環球金融海嘯後，流入本港的資金約1萬億元，至今流走的不足1400億元，其餘的仍留在香港。因此，本港的利率亦長期在低位徘徊。社會事件及近期的新冠肺炎雖令港股一度顯著隨外圍受壓，但均未見大規模資金從香港流走。

他續稱，市場上港元資金進出不單會令港元匯率波動，還會影響銀行的流動性以至借貸意欲，對企業資金周轉造成壓力。為確保銀行流動性和放貸空間，政府聯同金管局確保市場上的港元、美元以及銀行內部資源處於較充裕的狀態，冀能推動銀行積極向企業提供貸款，渡過目前經濟難關。

他舉例，預算案中提出的百分百政府擔保特惠低息貸款計劃，在推出後的首四天已批出180宗申請，涉資逾4億元。

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編輯：謝智聰

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