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【意大利疫情】5月初重開製造業建築業 學校9月復課

環球社會熱點 18:45 2020/04/26

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歐洲的新冠肺炎疫情持續，意大利的疫情已逐漸放緩，確診及死亡人數的單日增幅均呈明顯下跌趨勢。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）表示，意大利將於5月初重開製造業及建築業，並安排學校於9月復課。

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意大利前一日再增2,357人確診新冠肺炎，為近5日以來最低，累計增至超過19.5萬人確診。另外，意大利再增415人死亡，爲繼3月17日以來的最低，累計死亡人數超過2.6萬人。

路透社報道，孔特周日（26日）接受意大利媒體採訪時表示，該國將於5月4日重開製造業及建築業，並計劃學校於今年9月復課。孔特指政府目前正加緊工作，料可於下周初公布上述復工復課的措施詳情。

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孔特表示，有關企業要採取嚴格的健康安全措施，政府才會批准其復工復產。但他提到某些戰略業務（strategic businesses），包括主要從事出口活動的企業，如獲地方政府的官員批准，有望可於下周重開。

意大利政府早於3月實施封城措施，為首個遭新冠肺炎疫情打擊而封城的歐洲國家。歐洲某些國家疫情逐漸受控下，計劃放寬封城措施。西班牙計劃逐步放寬居家令，如疫情持續放緩，由5月2日起將允許民眾外出運動和散步，而法國也考慮放寬限制措施。

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意大利總理孔特（Giuseppe Conte）表示，意大利將於5月初重開製造業及建築業，並安排學校於9月復課。

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