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【餐飲寒冬】大家樂純利由近6億跌至不足1億　分析憂6厘息不再

金融經濟 02:06 2020/04/27

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大家樂發盈警，預期截至今年3月底止全年，純利將跌最多9成。

大家樂 （00341） 發盈警，預期截至今年3月底止，股東應佔溢利較上一個報告年度下降85%至90%，主要由於收入減少，以及高經營成本所致。於第四季度（即1月至3月），受新型冠狀病毒爆發影響，集團利潤下降幅度加大，甚至錄得虧損。

大家樂一向為高息股，股息率5.7厘，有零售分析員表示，雖然估計大家樂未必完全停止派息，但相信有壓力調整派息。

大家樂早於去年10月已發布半年業績盈警，半年少賺34.5%至1.5億元。以大家樂對上一個財年純利錄得5.9億元計，預期今次純利約5900萬至8850萬元，較半年度公布，再蝕6150萬至9100萬元。

大家樂指，集團主要營運地區之商業運作及顧客消費，受到1月起爆發的新冠病毒嚴重影響，經歷上半財年市場氣氛疲弱以及消費意欲低迷的打擊後，第四季度之業務表現，因受到新冠病毒的影響，遭受更嚴峻的衝擊。

大家樂續指，一直密切注視市場狀況，並調整商業策略及運作，以求減少負面影響，為刺激銷售，推出簡便餐單，提供平價餐點並廣泛推廣。因應保持社交距離之趨勢，市場推廣專注增加外賣及外送速遞，同時亦實施積極措施控制租金、勞工及食材成本，並嚴謹管理營運資金，確保現金流穩健及現金狀況良好，以渡過經營困境。

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編輯：袁諾曦

香港股票 大家樂（00341） 大家樂 盈警 純利 餐飲 冠狀病毒

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