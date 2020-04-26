  • 24°C
香港時間 : 2020426日 (日) 19:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

珠峰實現5G網絡覆蓋 24小時直播吸引逾千萬觀眾

金融經濟 18:41 2020/04/26

分享：

內地三大電信商相繼宣布開通珠峰5G基站，珠峰24小時直播吸引逾千萬觀眾觀看。

內地5G去年正式商用後，三大電訊營運商逐步加大全國網絡覆蓋，目標今年底前實現所有地級市以上城市商用。中電信 （00728） 、聯通 （00762） 、中移動 （00941） 近日宣布，已在珠穆朗瑪峰大本營完成基站建設，在海拔5000米以上地區實現5G信號覆蓋。珠穆朗瑪峰位於中國與尼泊爾交界的喜馬拉雅山脈，被譽為世界最高峰，終年積雪。

中電信4月13日在海拔逾5200米的珠峰大本營一號營地建成5G基站，並開通5G網絡；聯通於4月20日分別在海拔逾5000米的珠峰觀景台和珠峰大本營一號營地建設開通2個4G基站和2個5G基站；中移動則在4月19日攜手華為在珠峰大本營和海拔5800米過渡營地開通3個5G基站，並將爭取在月底前建設開通海拔6500米前進營地上的2個5G基站。

中電信珠峰直播畫面。

三大營運商5G基站開通後，推出的珠峰直播也吸引大批觀眾觀看。截至4月23日，已有超過1300萬網民通過5G直播信號在中電信推出的「雲登頂」平台，以VR（虛擬實景）視覺觀賞珠峰全貌。中移動也宣布推出雲端看珠峰的「4K+VR慢直播」，觀眾可通過咪咕視頻或手機，實時「雲看」珠峰24小時實況。

相關文章：

中移動5G上客理想升2.7% 股息率5.3厘下月除淨

【5G】中電信首季盈利跌2% 5G套餐用戶淨增加1200萬

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯：陳健婷

香港股票 中國聯通（00762） 中國電信（00728） 中國移動（00941） 5G 雲端

上一篇文章

【餐飲寒冬】大家樂盈警　純利由近6億跌至不足1億

下一篇文章

官媒批原油寶「遊走在監管灰色地帶」 應「對沖歸零」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中行股價】中國銀行受累「原油寶」事件下跌　現價股息率達7.4厘吸引「千人操」入貨
【中行股價】中國銀行受累「原油寶」事件下跌　現價股息率達7.4厘吸引「千人操」入貨
【滙豐不派息】滙豐書面回覆股東　英例及公司章程允除淨後取消股息
【滙豐不派息】滙豐書面回覆股東　英例及公司章程允除淨後取消股息
《太空戰士7重製版》3日勁賣350萬套股價急跌 花旗：令人失望
《太空戰士7重製版》3日勁賣350萬套股價急跌 花旗：令人失望
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【定期存款】中銀滙豐鬥加短存息 迎戰虛擬銀行滿月
【定期存款】中銀滙豐鬥加短存息 迎戰虛擬銀行滿月
【逆境節流】慳錢也要食得豪　如何24元嘆盡5款麥當勞食物？
【逆境節流】慳錢也要食得豪　如何24元嘆盡5款麥當勞食物？