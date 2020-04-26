珠峰實現5G網絡覆蓋 24小時直播吸引逾千萬觀眾

▲ 內地三大電信商相繼宣布開通珠峰5G基站，珠峰24小時直播吸引逾千萬觀眾觀看。

內地5G去年正式商用後，三大電訊營運商逐步加大全國網絡覆蓋，目標今年底前實現所有地級市以上城市商用。中電信 （00728） 、聯通 （00762） 、中移動 （00941） 近日宣布，已在珠穆朗瑪峰大本營完成基站建設，在海拔5000米以上地區實現5G信號覆蓋。珠穆朗瑪峰位於中國與尼泊爾交界的喜馬拉雅山脈，被譽為世界最高峰，終年積雪。

中電信4月13日在海拔逾5200米的珠峰大本營一號營地建成5G基站，並開通5G網絡；聯通於4月20日分別在海拔逾5000米的珠峰觀景台和珠峰大本營一號營地建設開通2個4G基站和2個5G基站；中移動則在4月19日攜手華為在珠峰大本營和海拔5800米過渡營地開通3個5G基站，並將爭取在月底前建設開通海拔6500米前進營地上的2個5G基站。

▲ 中電信珠峰直播畫面。

三大營運商5G基站開通後，推出的珠峰直播也吸引大批觀眾觀看。截至4月23日，已有超過1300萬網民通過5G直播信號在中電信推出的「雲登頂」平台，以VR（虛擬實景）視覺觀賞珠峰全貌。中移動也宣布推出雲端看珠峰的「4K+VR慢直播」，觀眾可通過咪咕視頻或手機，實時「雲看」珠峰24小時實況。

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編輯：陳健婷