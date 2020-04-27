【新股IPO】再有熱炒生物科技、物管股出場　料建業新生活5月中上市（附上市時間表）

新股認購熱潮一浪接一浪，生物科技股康方生物 （09926） 於上周五掛牌，首日升幅約5成，認購潮火熱成功抽中一手的機會變得越來越難。不過，沒有中籤的投資者仍可以瞄準往後的新股，目前仍有生物科技股及物管股兩隻熱炒板塊公司於5月內上市，分別為Peijia沛嘉醫療、建業新生活，其每隻集資額亦達到20億元以上。

康方生物仲難抽 抽100手穩獲1手

新股認購潮轉趨火熱，據康方生物招股結果顯示，康方生物1手中籤率12%，抽100手（100,000股）始穩獲1手，較3月份招股的生物科投股諾誠健華 （09969） 更難中籤。據諾誠建華 （09969） 中籤結果顯示，1手中籤率25%，抽40手（40000股）始穩獲1手。

生物科技、物管IPO 接踵而來

據消息指，建業新生活於上周四（23日）通過上市聆訊，集資額介乎2.5億美元至3億美元（19.5億元至23.4億港元），料5月中上市，當中建業新生活更為近年集資規模較大的物管股，僅次去年上市的保利物業 （06049） 。

建業新生活業務分為物業管理及增值服務、生活服務、資產管理服務三個板塊。公司主要收入來自物業管理及增值服務，去年全年其業務佔公司總收入約8成。

截至去年上半年，公司全年純利按年增4.3倍至1.07億元（人民幣，下同）；全年收入按年增至6.8億元，按年增1.43倍。

此外，據外電報道指，沛嘉醫療計劃集資3億美元（約23.4億港元），預計最快於本周內進行投資者路演。聯席保薦人為華泰及摩根士丹利。

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康方生物首掛升五成 1手勁賺8120元

沛嘉醫療明日尋求上市聆訊 若闖關成功最快下周路演

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責任編輯︰謝卓榮