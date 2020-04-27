  • 24°C
香港時間 : 2020427日 (一) 09:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】再有熱炒生物科技、物管股出場　料建業新生活5月中上市（附上市時間表）

金融經濟 08:00 2020/04/27

分享：

新股認購熱潮一浪接一浪，生物科技股康方生物 （09926） 於上周五掛牌，首日升幅約5成，認購潮火熱成功抽中一手的機會變得越來越難。不過，沒有中籤的投資者仍可以瞄準往後的新股，目前仍有生物科技股及物管股兩隻熱炒板塊公司於5月內上市，分別為Peijia沛嘉醫療、建業新生活，其每隻集資額亦達到20億元以上。

康方生物仲難抽　抽100手穩獲1手

新股認購潮轉趨火熱，據康方生物招股結果顯示，康方生物1手中籤率12%，抽100手（100,000股）始穩獲1手，較3月份招股的生物科投股諾誠健華 （09969） 更難中籤。據諾誠建華 （09969） 中籤結果顯示，1手中籤率25%，抽40手（40000股）始穩獲1手。

生物科技、物管IPO　接踵而來

據消息指，建業新生活於上周四（23日）通過上市聆訊，集資額介乎2.5億美元至3億美元（19.5億元至23.4億港元），料5月中上市，當中建業新生活更為近年集資規模較大的物管股，僅次去年上市的保利物業 （06049）

建業新生活業務分為物業管理及增值服務、生活服務、資產管理服務三個板塊。公司主要收入來自物業管理及增值服務，去年全年其業務佔公司總收入約8成。

截至去年上半年，公司全年純利按年增4.3倍至1.07億元（人民幣，下同）；全年收入按年增至6.8億元，按年增1.43倍。

此外，據外電報道指，沛嘉醫療計劃集資3億美元（約23.4億港元），預計最快於本周內進行投資者路演。聯席保薦人為華泰及摩根士丹利。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

康方生物首掛升五成　1手勁賺8120元

沛嘉醫療明日尋求上市聆訊　若闖關成功最快下周路演

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯︰謝卓榮

香港股票 物業管理股 生物科技 集資 IPO

上一篇文章

【疫情焦點】全球累計近300萬確診　美國確診逾98萬

下一篇文章

道指上週五升260點港股ADR升102點　原油價格連升3日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【藍籌收息股】藍籌股除淨密集期5、6月將至　一文看清除淨時間表（附表）
【藍籌收息股】藍籌股除淨密集期5、6月將至　一文看清除淨時間表（附表）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【滙豐不派息】滙豐書面回覆股東　英例及公司章程允除淨後取消股息
【滙豐不派息】滙豐書面回覆股東　英例及公司章程允除淨後取消股息
《太空戰士7重製版》3日勁賣350萬套股價急跌 花旗：令人失望
《太空戰士7重製版》3日勁賣350萬套股價急跌 花旗：令人失望
【定期存款】中銀滙豐鬥加短存息 迎戰虛擬銀行滿月
【定期存款】中銀滙豐鬥加短存息 迎戰虛擬銀行滿月
【逆境節流】慳錢也要食得豪　如何24元嘆盡5款麥當勞食物？
【逆境節流】慳錢也要食得豪　如何24元嘆盡5款麥當勞食物？