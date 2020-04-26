【疫市營商】本地手工蛋卷月賣1000盒　惟疫情致銷量挫近半

▲ 有台灣人及港人在兩年前成立本地品牌「蛋卷樂園」，製作及售賣港式手工蛋卷，並研究改良配方。（馮漢柱攝）

港式手工糕餅似乎越來越少，但有台灣人及港人卻在兩年前成立本地品牌「蛋卷樂園」，製作及售賣港式手工蛋卷，並研究改良配方，平均每月賣近千盒。

【疫市營商】蛋卷樂園加推新口味 慎選食材冀港人食得安心

香港人梁昭豪及台灣人李承哲兩年前共同創辦蛋卷樂園，由以往只是喜歡吃蛋卷的普通顧客，變成專門製作港式蛋卷，而創業的起點始於李承哲的父親患上癌症。李指：「當時在台灣的父親非常掛念香港的傳統小吃，特別是港式蜂巢蛋卷。於是我開始鑽研如何改良港式蛋卷，使其更健康及天然。」

▲ 二人創業的起點始於李承哲（圖右）的父親患上癌症；圖左為另一創辦人梁昭豪。（馮漢柱攝）

疫情生意挫一半 惟無法受惠零售業資助

憑著天然健康及創新口味的定位，蛋卷樂園每月賣出800至1000盒蛋卷，而新年等喜慶日子，銷量甚至高達超過4000盒。同時，當中有超過70%的回頭客，成功建立口碑。不過，自去年的社會運動開始，蛋卷樂園的銷售額已跌逾3成，加上今年初疫情爆發，生意續跌一半。

雖然品牌主要是零售業務，但由於品牌沒有實體零售店，線下銷售已寄賣方式為主， 故無法申請政府的零售業資助。雖然市道不理想，但李承哲表示：「堅持才看到希望」，深信疫情過後，總會「雨過天晴」。

▲ 憑著天然健康及創新口味的定位，蛋卷樂園每月賣出800至1000盒蛋卷。（馮漢柱攝）

【疫市創業】90後疫市裸辭 製口罩圓創業夢

從世界各地採購食材 每日僅產100盒

創業初前，他們亦遇上很大困難。二人在沒有任何烘焙工作的背景下，投資逾百萬，用了一年時間研究港式蛋卷的配方，並找來曾到日本藍帶學院學藝的主廚作品牌顧問。 他們透露，當中最大的挑戰是如何在不使用添加劑、豬油及起酥油的情況下，使港式蜂巢蛋卷可以同樣鬆化香脆。

為了達至最高品質，梁昭豪指出，品牌採用來自世界各地的食材，例如日本小山園的抹茶、法國的朱古力。因此，每盒蛋卷的毛利率亦不高，大約20至30%；而食材佔大約價錢的3分之1，甚至一半。

品牌又特意從台灣買入7部機器，其特別之處在於發熱面是長方形，與一般港式蛋卷的圓形不同，所以品牌的蛋卷層次較為平均，末端亦不容易碎開。手工蛋卷的產量不高，2名創辦人連同數名員工親手製作，大概每日只能製作100盒，每盒15枝。

▲ 品牌又特意從台灣買入7部機器，其特別之處在於發熱面是長方形，使蛋卷層次較為平均，末端亦不容易碎開。（馮漢柱攝）

【疫市營商】藝術設計在港「難搵食」？ 90後設計師：取決於心態

記者：葉泳珊

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l