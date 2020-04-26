【疫市營商】蛋卷樂園加推新口味　慎選食材冀港人食得安心

▲ 蛋卷樂園不惜工本，傾向選擇加入世界食材，使客人食得安心。（馮漢柱攝）

本地手工蛋卷品牌「蛋卷樂園」本來希望品牌成立的3年內可以回本，不過創辦人之一的梁昭豪坦言現時情況較為艱難。「即使毛利率不高，但市道不景氣，現時亦不敢加價。」

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另一名台灣創辦人李承哲則指，目前的策略主要是推出新口味及品牌聯乘。他續指，本來港式口味的蛋卷比較單一，甚少會加入果味。然而，香港人「好識食」，又喜歡旅行，故品牌不惜工本，傾向選擇加入世界食材，使客人食得安心。

梁昭豪舉例，如現有的「法國玫莓」口味則採用法國有機覆盆子及玫瑰、抹茶口味採用京都宇治丸久小山園抹茶等。同時，蛋卷樂園的蛋卷更是以雙層製作，捲好一層後，再塗上醬料，再捲一層，使味道更濃郁。現時品牌共有7款口味，今年內將繼續以此為方向，推出2至3個新口味。

▲ 蛋卷樂園的蛋卷更是以雙層製作，捲好一層後，再塗上醬料，再捲一層。（馮漢柱攝）

同時，梁又透露，今年將分別與健康食品品牌「老行家」及咖啡店「The Coffee Academics」合作，推出限定系列商品，例如採用 The Coffee Academics自家調配咖啡而製成的蛋卷等。

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記者：葉泳珊

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