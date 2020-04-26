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官媒批原油寶「遊走在監管灰色地帶」 應「對沖歸零」

金融經濟 18:10 2020/04/26

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官媒指原油寶實際是遊走在監管灰色地帶的金融產品

中行（03988）原油寶事件繼續發酵，官媒《人民日報》於人民網刊出財經評論，指原油寶是風險極高的類期貨產品，看似是金融創新產品，但實際是遊走在監管灰色地帶的金融產品。對於存在無限虧損風險的原油寶等產品，應該儘快清理整頓、將倉位對沖歸零。

中行未充分披露風險「不可思議」

評論稱，原油寶在中行被歸類為理財產品，令投資者誤以為是一款低風險產品，但實際上它是一款類似期貨的產品，當中存在暴漲暴跌、平倉限制較多等風險；今次負油價事件更使長倉投資者面對無限虧損風險。這反映號稱不提供槓桿的原油寶，真實槓桿之高超乎想像。然而，不可思議的是中行沒有充分披露風險，令投資者始料未及。

此外，原油寶作為類期貨產品，在實際操作中對風險控制的要求極高，但原油寶的實際運行中卻展示出層層疏忽。首先，對期貨產品而言，臨近交割月份的合約交易流動性較差，可能會出現平倉價位滑點較大、平倉無法成交、出現交割違約等風險。同時，中國國內參與境外原油期貨交易的投資者中，以長倉為主。

轉倉時間遲於同業

考慮到上述兩點，大多數中國金融機構為了保護投資者，會提前5日轉倉。不過，中行卻將轉倉時間訂在交割前僅1日，這或反映在產品設計中，中行缺乏投資者保護意識所致。

其次，按規定中行應於投資者長倉虧損80%時將其平倉，惟中行最終做法明顯與上述所言互不相符，而中行尚未詳細披露原因。

第三，芝商所早已多次釋放負油價出現的可能，但中行並沒有重視相關信息。中行作為市商，既沒有風險控制預案，亦沒有隨機應變，更沒有提醒投資者相關風險，令中行或應承擔一定責任。

評論總結時表示，誰來監管類期貨產品現時比較模糊，建議未來此類業務應由證監部門核准和監管。金融機構要展開相關業務，必須具備相應的投資者保護意識、專業人才和風險控制能力。

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