【新加坡疫情】日增近千宗確診 專家警告疫情未放緩

新加坡的新冠肺炎疫情持續，再新增近1,000人確診，累計增至超過1.36萬人確診，大多數的新增病例仍為外籍勞工。衛生專家警告疫情仍未放緩，社區傳播病例跌幅最少要持續至5月初才趨向穩定，料外勞宿舍仍為控疫帶來挑戰。

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新加坡《海峽時報》報道，新加坡再新增931宗新冠肺炎確診病例，與前一日新增的618宗相比，有明顯升幅。另外，新加坡的累計病例為13,624宗。新加坡衛生部指，新增病例中絕大多數為外籍勞工，另有15名新加坡永久居民。

《海峽時報》引述新加坡伊麗莎白諾維娜醫院的傳染病顧問醫生梁浩楠指，未來一周的本地病例單日增幅應維持少於5宗，及於5月首周連續多日維持本地零感染，才可確定疫情放緩。但他認爲，新加坡的外勞宿舍群組仍為疫情放緩的阻力。

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有專家更警告，目前外勞的確診人數下降，只是由於部分外勞宿舍的病毒檢測減少，並不能反映疫情放緩。

新加坡國立大學醫院的傳染病科高級顧問醫生菲舍爾（Dale Fisher）表示，有部分外勞宿舍的確診比例極高，更嚴重到已不必進行測試來證實確診的地步。他指出在這些外勞宿舍的人如出現呼吸道疾病症狀，幾乎肯定其感染新冠肺炎並要隔離。

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▲ 新加坡的新冠肺炎疫情持續，再新增近1,000人確診，累計增至超過1.36萬人確診，大多數的新增病例仍為外籍勞工。