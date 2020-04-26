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【夫婦奪權】噹噹網創辦人李國慶上門搶印章 聲稱全面接管公司

金融經濟 17:43 2020/04/26

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李國慶（圖中）、俞渝（最右）夫婦在1999創辦噹噹網，兩人自去年起關係破裂。

內地網上購物商城噹噹網創辦人夫婦奪權，內地媒體報道，創辦人李國慶今日（46日）早上，夥同5人闖入噹噹網辦公區，搶走數十枚公章、財務章，並在公司張貼《告噹噹網全體員工書》，稱李國慶將全面接管公司，負責公司的經營管理，俞渝不再擔任噹噹執行董事、法定代表人及總經理。

噹噹網其後發聲明指，噹噹網以及關聯公司公章、財務專用章失控期間，任何人使用該公章、財務專用章簽署的任何合同、協議以及具有合同性質的文件或其他任何書面文件，公司將不予承認。公章、財務章、財務部門章即日作廢。公司又指，噹噹網業務照常進行。

李國慶指控俞渝把持公司

李國慶在公開信中表示，俞渝無視李國慶作為噹噹創始人的事實，先後迫使李國慶退出噹噹管理權，李國慶則「顧全噹噹大局及家庭關係，禪讓公司管理權3年，但萬萬沒想到，俞渝拒絕歸還管理權」。李國慶又指，俞渝管理公司期間，長期把持公司，拒絕公司股東依法成立董事會的要求，拒絕向股東披露財務報表及分紅，並盲目裁員。

李國慶此前表示，在4月24日召開臨時股東會議，稱經投票表決公司依法設立董事會，在同日董事會召開第一屆董事會第一次會議，選舉李國慶為董事長、總經理並擔任公司法定代表人。他又宣布，公司擬將2019年度稅後淨利潤的30%進行股東分紅。

噹噹網由李國慶、俞渝於1999年創立

噹噹網以圖書音像作為主打產品，在1999年由李國慶、俞渝夫婦創立，噹噹2010年在美國紐約證券交易所上市，2016年退市。李國慶與俞渝2019年關係破裂，他在去年1月宣布離開噹噹，不再擔任噹噹任何職務，但仍是公司股東。董事長俞渝兼任公司CEO。

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編輯：陳健婷

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