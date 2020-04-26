【環球市場日程】美股業績高峰 聚焦宅經濟科企Amazon（附日程表）

國際原油市場風雨飄搖，美國股市上周受累，總結全周，3大指數都下挫，結束對上兩周升勢。美股本周走勢，還看3大因素。

首先，美國科技巨企連環放榜，包括資金避風港亞馬遜（Amazon，美：AMZN）；其次，美國公布首季國內生產總值（GDP），受累經濟停頓，料慘不忍睹；另外，疫情開始緩和，各州部署解封復工。

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美國本周迎來業績高峰，至少140隻標指成分股放榜，其中4大科技股微軟（Microsoft，美：MSFT）、蘋果（Apple，美：AAPL）、亞馬遜及Facebook（美：FB）齊齊公布業績。

疫情下，人人在家工作、居家抗疫，「宅經濟」抬頭，電商龍頭亞馬遜成避風港。亞馬遜受到追捧，股價逆市屢創新高，今年累升30%；惟資金不斷湧入，股價已升至誇張程度，外界關注業績是否足夠支撐高達1.2萬億美元的驚人市值。

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疫情則為另一科技巨頭Facebook蒙上陰影，縱用戶人數及使用時間料有增長，但經濟不明朗，企業廣告開支勢縮減，令依賴廣告收入的Facebook增長動力放緩。

同受疫情衝擊的科企，還有手機銷售大減的Apple，其首季業績所受的負面影響，深受市場關注。

美國周三公布首季GDP增長，是疫情爆發以來首次公布GDP數據。分析料經濟收縮3.9%。惟數字僅反映疫情初期影響，美國陷技術衰退已難避免。外界普遍料次季更差，太平洋投資管理公司（PIMCO）料GDP次季跌30%。

經濟前景嚴峻，企業盈利難言樂觀，Refinitiv數據顯示，企業首季盈利挫14%，次季盈利跌幅料擴大至32.2%。

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美國疫情是否已經好轉，難有定論，惟多州開始部署復工。德銀首席經濟師胡珀（Peter Hooper）指，這可能是太早，但民間漸感受到封鎖帶來的痛楚，相關政治壓力加大。倘廣泛復工成事，勢為市場帶來鼓舞。

不過，復工是高風險動作，企業增設多重防疫措施亦未必能阻隔病毒。德銀分析指出，若解封令疫情惡化，出現第2波爆發，可能進一步重創GDP，經濟可能延至2023年才全面回復。

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記者：林建忠

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