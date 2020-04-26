美國智庫：金正恩專用火車於元山 北韓官媒久未發近照

▲ 美國智庫「北緯38度」（North 38）表示，有衛星影像攝得金正恩的專用火車停在北韓的元山市，而北韓官媒日前報道仍然未有附上金正恩的近照。

北韓領袖金正恩早前傳出病危消息，更有日媒報道指其手術後變成植物人。美國智庫「北緯38度」（North 38）表示，有衛星影像攝得金正恩的專用火車停在北韓的元山市。另外，北韓官媒日前報道金正恩的消息，但仍然未有附上金正恩的近照。

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約翰霍普金斯大學的研究智庫「北緯38度」（38 North）指，衛星圖像發現金正恩的專用火車，於4月21日及4月23日曾出現於元山市，但仍無法證實金正恩是否有乘坐專用火車，前往元山市。

美媒CNN上周指，金正恩接受心血管手術後命危。由於金正恩2011年執政後一直未有公開繼任人，病危傳聞觸發外界猜測北韓的權力交接問題。

日媒早前也引述消息指，金正恩正在元山的「特閣」別墅避疫。元山為金正恩的出生地，比起平壤更能令金正恩安心，「特閣」也是他在全國數十幢別墅中最滿意的地方。

據悉，金正恩近年對元山這個地區充滿興趣，北韓有不少大型會議、大型旅遊開發項目及核武器測試都於元山舉行。

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路透社上周六（25日）引述3名知情人士指，中國已派出由醫生和高級外交官組成的團隊，前往北韓提供協助。

北韓官媒早前仍有報道金正恩的動向，包括於上周三（22日）報道金正恩向敘利亞總統巴沙爾發電文等消息。但北韓官媒的報道未有如以往一般，附上金正恩的近照。

金正恩於 2014年，亦長達6周未於北韓 官媒報道中露面。當時外界猜測金正恩有 痛風、腳踝受傷或可能面臨政變危機。 金正恩其後現身參觀了北韓一個新社區，當時他要使用拐杖步行。

金正恩已有兩周未於官方媒體中正式亮相，更罕有缺席其祖父、北韓首任領袖金日成於4月15日的冥壽「太陽節」，更惹來外界揣測其健康狀況。

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