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【齊心抗疫】線上學習平台Coursera課程免費　助失業者再就業

科技 16:18 2020/04/26

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線上學習平台Coursera將為失業人士提供免費課程。(圖片來源：Coursera)

新冠肺炎已導致各國失業情況急劇惡化，網上學習平台Coursera近日決定推出名為Coursera Workforce Recovery Initiative計劃，向受疫情影響而失業的人提供3800門課程，幫助培訓員工技能，已實現再就業。計劃首批已有美國3個州份參與，另外歐、亞多國亦指會參與其中。

需經失業援助機構參與

線上學習課程平台Coursera與大學、科企等合作，提供多類型的課程，包括數碼營銷、應用開發，雲端計算等等。該企此前曾推出針對政府雇員Coursera for Government培訓計劃，而有關肺炎的失業援助，為此計劃的延伸。據網媒Gizmodo報道，各國為失業者提供服務的政府組織，可以向平台申請參與。失業工人透過這些機構便可加入平台，可於今年之內免費修讀課程，獲得學分或專業資格。

Coursera首席執行官Jeff Maggioncalda向傳媒表示，該平台會與合作伙伴社區一起，準備為數百萬失業的工人提供服務，度過這個難關。據悉哥倫比亞、哥斯達黎加、希臘、馬來西亞、巴拿馬、烏克蘭等多國的政府機構也在有參與。Coursera預計，未來幾周內會有更多的政府機構加入到該計劃。

責任編輯：　周俊霖

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