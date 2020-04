【美國疫情】特朗普嫌疫情記招浪費時間 或拒再出席

美國的新冠肺炎疫情嚴峻,累計逼近94萬人確診,死亡患者人數亦逼近5.4萬人。美國總統特朗普早前出席白宮疫情記者會時,竟提倡注射消毒液殺死病毒,言論觸發爭議。特朗普其後於社交媒體表示,不值得花時間每日舉行疫情記者會。

法新社報道,特朗普(Donald Trump)上周六(25日)於社交媒體Twitter發文,批評主流媒體只發問敵對的問題,而拒絕報導事實真相。

他反問每日舉行白宮疫情記者會意義何在,又表示:

他們(媒體)可獲得破紀錄的收視率,而美國人民只得假新聞。(記者會)不值得花費時間和精力!

(They get record ratings, & the American people get nothing but Fake News. Not worth the time & effort!)

特朗普上周建議可將漂白水等消毒液注射入人體(injection inside),引來醫學界的批評。特朗普上周五(24日)解釋,自己當時只是向「敵意異常的人」(extraordinarily hostile people,指記者)講冷笑話。

民意調查顯示,美國的新冠肺炎死亡人數早前突破5.3萬人後,每日疫情記者會無助增強特朗普的民望。

白宮於上周六(25日)並無如常舉行每日疫情記者會,白宮周日(26日)發布的時間表也沒有列出特朗普的公開行程。美媒猜測,特朗普或有意停止出席白宮的每日疫情記者會。

▲ 美國總統特朗普出席白宮疫情記者會時,竟提倡注射消毒液殺死病毒,言論觸發爭議,他其後指不值得花時間每日舉行疫情記者會。