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【美國疫情】特朗普嫌疫情記招浪費時間 或拒再出席

環球政治 15:20 2020/04/26

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美國的新冠肺炎疫情嚴峻，累計逼近94萬人確診，死亡患者人數亦逼近5.4萬人。美國總統特朗普早前出席白宮疫情記者會時，竟提倡注射消毒液殺死病毒，言論觸發爭議。特朗普其後於社交媒體表示，不值得花時間每日舉行疫情記者會。

【美國疫情】特朗普倡注射消毒液殺病毒 醫生指人都死埋

【美國疫情】特朗普倡打漂白水針 白宮反指傳媒不負責任

法新社報道，特朗普（Donald Trump）上周六（25日）於社交媒體Twitter發文，批評主流媒體只發問敵對的問題，而拒絕報導事實真相。

他反問每日舉行白宮疫情記者會意義何在，又表示：

他們（媒體）可獲得破紀錄的收視率，而美國人民只得假新聞。（記者會）不值得花費時間和精力！

（They get record ratings, & the American people get nothing but Fake News. Not worth the time & effort!）

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特朗普上周建議可將漂白水等消毒液注射入人體（injection inside），引來醫學界的批評。特朗普上周五（24日）解釋，自己當時只是向「敵意異常的人」（extraordinarily hostile people，指記者）講冷笑話。

民意調查顯示，美國的新冠肺炎死亡人數早前突破5.3萬人後，每日疫情記者會無助增強特朗普的民望。

白宮於上周六（25日）並無如常舉行每日疫情記者會，白宮周日（26日）發布的時間表也沒有列出特朗普的公開行程。美媒猜測，特朗普或有意停止出席白宮的每日疫情記者會。

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美國總統特朗普出席白宮疫情記者會時，竟提倡注射消毒液殺死病毒，言論觸發爭議，他其後指不值得花時間每日舉行疫情記者會。

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