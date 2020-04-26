【紅酒投資】「紅酒期貨」賺得又飲得？

五月期油大跌成為一時熱話，在石油比礦泉水便宜的時代，或許你可以考慮投資在業內有「紅金」(l’or rouge)之稱的紅酒。

靚紅酒除了能滿足味蕾，亦有價有市，給大家一個概念，英國的紅酒指數 (Liv-ex Fine Wine 1000)在過去 15年裡，總回報率高達240%，跑贏道指(140%)、恒指(108%)及富時100指數(47%)等等，足證「紅金」的實力不容小覷。

說到紅酒交易，大家可能只會聯想起帶半點傳奇色彩的82年Lafite，事實上，它的價格由當年的發售價每瓶17歐元，升至今天約4,500歐元一瓶，在38年間升值約265倍！

不過，在普羅投資者的層面，如何能做到把紅酒「低買高賣」呢？答案關鍵：買期酒(En Primeur)。期酒比其他期貨產品的投資原理簡單得多，我們先來了解規模最大的波爾多期酒作為例子。



在波爾多，每年酒莊都在九月下旬收割葡萄，這個「葡萄收割年」就是我們經常說的紅酒年份。經過多重工藝，翌年酒莊會跟據傳統，把酒液放在橡木桶內陳年，兩年後才把萄萄酒裝入酒瓶推出市場。與此同時，酒莊把這些仍在橡木桶內的酒液(期酒)出售，其價格在大多數情況下屬紅酒一生中的「最低價」，因此大手買入期酒，等上五至八年紅酒升值後把他們賣出，中間的差價可觀 (當然，除了買買賣賣，還可以選擇開瓶品

酒)！



舉例說，波爾多右岸Saint-Émilion產區 Château Clos Fourtet的紅酒， 2014年份的期酒價格為每瓶59歐元，但今天的價格已升值至80歐元，六年內增幅達36% ! 需要留意的是，期酒一向只供專業酒商購買，不過目前已有創新的酒商推出「期酒基金」，令大眾也可以參與期酒買賣，實行一邊歎紅酒，一邊有錢落袋！



吳潔怡

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問

於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為

U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。contact@uwine.fr