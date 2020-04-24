會德豐黃光耀：樓市疫後3至6個月回穩

新冠肺炎肆虐，樓價持續尋底，惟近期疫情回穩，二手成交回升，就連發展商也重推餘貨，對有意置業者來說，現在心情忐忑，既擔心樓價已經見底回升，又擔心入市後樓價即跌。有見及此，第一太平戴維斯舉行網上論壇，討論疫情下的樓市前景。

政府推出限聚令前，會德豐地產率先推出日出康城OCEAN MARINI，成為首季銷售冠軍。會德豐地產常務董事黃光耀說，疫情肆虐，影響本港經濟，日後仍會出現失業率上升等壞消息，料未來兩至三個月，樓價或跌2至3%，又稱疫後三至六個月，樓價可望回穩，且有力反彈。他解釋說，受惠量化寬鬆，本港資金充裕，加上低息，皆利好樓市，更重要的是，私樓供應不多，惟需求同時強勁。

對有意上車者來說，最關心始終是發展商的推盤策略。有分析認為，面對目前經濟困局，大型發展商隨時平價賣樓，加快資金回籠。不過，黃光耀坦言，新盤會以貼市價推出，難再大幅減價。事實上，翻查財務報表，本地龍頭發展商的負債比率較低，實無必要平價賣樓，加上一手空置稅至今也未推出。

值得留意的是，受疫情所累，內地不少發展商也網上賣樓，更打開一條血路。黃光耀說，集團目前也加強網上樓盤推廣，相信將成新策略。不過，受法律及行政管理規限，料網上賣樓短期內也難在港成事。

#即睇iMoney全新網站【imoneymag.com】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！