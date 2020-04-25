【附路線圖】避人潮冷門行山路線  除口罩隱世草地深呼吸

▲ 長沙引水道出發沿路有歇腳位，面前是遼闊海景。

日日戴住口罩，人人假期最想除下口罩吸口新鮮空氣，於是逢假日郊野公園、行山徑旺過旺角，小編試過因為咁最後都係戴番口罩，真係好無奈。但近日小編發現有條冷門行山路線，易行又人不多，真係可以除下口罩透透氣，路線是由大嶼山長沙引水導行去石壁水塘，全程大約3至4小時，呢條路線有三大吸引。

▲ 沿路遊人不多非常幽靜，不似熱門行山路線出現人貼人行的景象。

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▲ 沿引水道走的是平路（右），旁邊盡是林蔭綠樹。

第一是這條行山路線大部份路段都是沿引水道走，亦是鳯凰徑第10及11段，不用上山無斜路，走的是平地石屎路，帶住小朋友或者毛孩一齊行都得；

▲ 中途可遠眺海天相連的南大嶼風景。

第二是沿路有地方可以遠眺大嶼山南貝澳、長沙及塘福三個海灘的海天相連景色，加送陣陣海風山風，悶氣通通吹走晒。

▲ 隱世草地，可以在此野餐，除下口罩吸口新鮮空氣。

第三是終點石壁水塘休憇點，大片綠油油草地後面配小樹林，人唔多，可以話係隱世草地，仲有枱有凳，可以坐低野個餐，必做當然除低口罩多吸幾口新鮮空氣，加上背景的雀聲，真係好Relax。最後在水塘壩前的水塔前打個卡，往前走是馬路羌山道，可以在該處坐巴士離開。

▲ 旅程結束前在石壁水塘水塔前打個卡。

點樣去：

東涌坐巴士 3M（至梅窩）、11(至大澳）、11A（至石壁）及23(至昂平）於中途長沙引水道站，下站後有指示行前少少落引水道路段。若由梅窩坐巴士出發，則可坐3M同樣在長沙引水道站下車，但要過對面馬路落引水道路段。到達引水路段後往西走是石壁水塘，相反方向則往貝澳。回程可從石壁水塘旁邊的羌山道坐巴士出東涌或梅窩。

行幾耐：3-4小時

注意事項：沿路並無洗手間或食肆，起點的引水道有流動廁所，需自備糧水。

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