【科技抗疫】Telegram今年推安全群組視像會議功能

▲ 近日標榜安全的訊息交流平台Telegram亦宣布，將在今年稍後時間推出安全群組的視像會議服務。

Zoom、Google、Facebook，各科企都希望在疫情中爭奪視像會議市場份額，近日標榜安全的訊息交流平台Telegram亦宣布，將在今年稍後時間推出安全群組的視像會議服務。

根據Telegram近日發布的消息，公司現有的服務，提供安全（secure）與可用性（usability）兩款選擇，而新推出的服務會同時體現安全與可用性。

此外，該公司亦宣布其他新功能，例如用戶可以建立具教育意義的測驗，亦有一個新目錄，以瀏覽Telegram上超過2萬款貼紙，而該公司亦為macOS用戶提供新功能。

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目前Telegram月活躍用戶就達到4億人，對比2018年的數字，足足上升1倍，但就仍然低於WhatsApp的20億用戶。Telegram表示，現時每日月至少有150萬人登記使用服務，長年佔據全球超過20個國家熱門下載榜。

責任編輯：李彥煒

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