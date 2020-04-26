【至叻板塊】多得市場恐慌　股價升1成！

大市抖抖氣，恒指一周挫549點，由油價變負值，引發的恐慌情緒，令到各個板塊表現重新執位。回顧一周，本身強勢的一綫科網平均只有1.2%升幅，物管板塊更平均下跌1.2%，資金由強勢股獲利轉炒其他板塊或者避險。

最明顯，油價動盪，刺激金價再挑戰每盎斯1,750美元，美銀更預測金價在18個月目標可達3,000美元，距離現價有70%上升空間。金價升，帶挈金礦股成為一周至叻板塊，平均升幅4.1%，當中的招金礦業（01818）一周漲10.5%，大摩早前選出招金為首選股之一，稱在未來6至12個月會有出色表現；山東黃金（01787）升6.5%。

雖然石油股處於風眼之中，但中石化冠德（00934）卻因原油碼頭及儲存服務而被炒起，一周累升19.1%，帶動石油板塊升2.7%。

值得注意是，表現排第四的教育板塊，由於公司公布業績省鏡，令資金湧入板塊尋寶。中教控股（00839）中期多賺約66%至5億元人民幣，收入13.2億元人民幣，上升41.8%，結果中教一周累漲13.1%。

除了中教外，思考樂教育（01769）、新高教集團（02001）算是表現最好的股份，分別漲9.9%及17.3%。

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