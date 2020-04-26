  • 27°C
香港時間 : 2020426日 (日) 13:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:星級理財

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【至叻板塊】多得市場恐慌　股價升1成！

股樓投資 12:35 2020/04/26

分享：

大市抖抖氣，恒指一周挫549點，由油價變負值，引發的恐慌情緒，令到各個板塊表現重新執位。回顧一周，本身強勢的一綫科網平均只有1.2%升幅，物管板塊更平均下跌1.2%，資金由強勢股獲利轉炒其他板塊或者避險。

最明顯，油價動盪，刺激金價再挑戰每盎斯1,750美元，美銀更預測金價在18個月目標可達3,000美元，距離現價有70%上升空間。金價升，帶挈金礦股成為一周至叻板塊，平均升幅4.1%，當中的招金礦業（01818）一周漲10.5%，大摩早前選出招金為首選股之一，稱在未來6至12個月會有出色表現；山東黃金（01787）升6.5%。

雖然石油股處於風眼之中，但中石化冠德（00934）卻因原油碼頭及儲存服務而被炒起，一周累升19.1%，帶動石油板塊升2.7%。

值得注意是，表現排第四的教育板塊，由於公司公布業績省鏡，令資金湧入板塊尋寶。中教控股（00839）中期多賺約66%至5億元人民幣，收入13.2億元人民幣，上升41.8%，結果中教一周累漲13.1%。

除了中教外，思考樂教育（01769）、新高教集團（02001）算是表現最好的股份，分別漲9.9%及17.3%。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 林衛

中石化冠德（00934） 新高教集團（02001） 中教控股（00839） 山東黃金（01787） 招金礦業（01818） 香港股票

上一篇文章

【樓市拆局】首置身分Loop Loop Loop　避繳辣招稅話咁易

下一篇文章

【紅酒投資】「紅酒期貨」賺得又飲得？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【有片睇】郭思治：恒指疫後見40000點
【有片睇】郭思治：恒指疫後見40000點
【港股追蹤】散戶心郁郁想入市？　摩通減持套現逾300億
【港股追蹤】散戶心郁郁想入市？　摩通減持套現逾300億
【丘質故事】小注買原油撈底變輸層樓　喊都無謂（丘梓建）
【丘質故事】小注買原油撈底變輸層樓　喊都無謂（丘梓建）
【樓市分析】銀行落雨收遮　你是樓市高危一族？
【樓市分析】銀行落雨收遮　你是樓市高危一族？
【執下又一間！】百佳去哪兒？
【執下又一間！】百佳去哪兒？
【趣話財經】肺炎面前人人平等？　億萬富翁荷包再漲
【趣話財經】肺炎面前人人平等？　億萬富翁荷包再漲