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【迎戰Zoom】Facebook增強視像會議功能　可50人同時開會

金融經濟 16:42 2020/04/25

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Facebook宣布，加強即時通訊軟件Messenger功能，容許50人同時視像開會。

疫情帶動視像會議軟件需求，Facebook（美：FB）亦增強旗下即的時通訊應用程式Messenger功能，容許50人同時參與視像會議。受消息帶動，Facebook股價收市升2.7%。

Facebook表示，新的Messenger Rooms功能，可容許同一時間內，有50個用戶同時參與會議，電腦屏幕顯示的參與者畫面最多16人，手機則只會顯示8人。

Facebook指，原本計劃在今年第3季或第4季推出有，但見及疫情下多國實施社交距離及限制，市場對視像會議的需求增加，遂決定提早發布新功能。他又強調，Messenger Rooms與Messenger的保安級別都屬於最高規格，未知是否暗示Zoom近日先後被揭存在保安漏洞。

根據集團聲明，同屬Facebook旗下的即時通訊程式WhatsApp及Messenger的每日用戶量超過7億。

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編輯：趙穎妍

美股 疫情 軟件 Facebook（美：FB） Facebook WhatsApp Zoom

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