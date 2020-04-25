【糧食危機】肉價急升 巴西全球最大肉商爆疫情關廠

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月25日 時間17:00）
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，糧食危機迫在眉睫。全球最大肉類生產商、巴西JBS雞肉廠房爆發員工集體感染新冠肺炎，廠房被迫關閉。JBS於美國豬肉工廠早前同樣需要關閉。其他肉廠亦有類似情況，美國牛肉豬肉等肉類價格急升。專家警告，美國肉類供應短缺可能在數周內就會發生。
JBS巴西南部城市帕蘇豐杜（Passo Fundo）雞肉加工廠，至少20名員工感染新冠肺炎。工廠有2,600名員工，周五（24日）開始關閉，等候當局調查。
JBS位於美日明尼蘇達州豬肉工廠，日前亦有至少26名員工染病，廠房需要無限期關閉。美國肉商Smithfield Foods、Tyson Foods等企業，以至加拿大亦有類似情況。
巴西是世界第一雞肉和牛肉出口國，巴西連同美國、加拿大，供應全球多達65%肉類。新冠肺炎疫情正嚴重威脅肉類供應穩定，彭博社報道，美國豬肉生產量現時已大降近3分1。
供應緊張令肉類價格急升。美國牛肉批發價格已升至破紀錄水平；豬肉批發價亦創2012年來最大升幅，一周猛升29%。
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農產品市場諮詢公司Global AgriTrends總裁Brett Stuart直言，現時情況史無前例，美國肉類短缺可能一周內就出現：
「這絕對史無前例。這是雙輸局面，肉廠面臨失去一切之風險，消費者則要付出更多金錢。餐廳可能一星期內就用盡新鮮免治牛肉。」
（It's absolutely unprecedented. It's a lose-lose situation where we have producers at the risk of losing everything and consumers at the risk of paying higher prices. Restaurants in a week could be out of fresh ground beef.）