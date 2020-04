【糧食危機】肉價急升 巴西全球最大肉商爆疫情關廠

▲ 【新冠肺炎疫情糧食危機】肉價急升 巴西全球最大肉商JBS爆疫情關廠

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)全球大流行,糧食危機迫在眉睫。全球最大肉類生產商、巴西JBS雞肉廠房爆發員工集體感染新冠肺炎,廠房被迫關閉。JBS於美國豬肉工廠早前同樣需要關閉。其他肉廠亦有類似情況,美國牛肉豬肉等肉類價格急升。專家警告,美國肉類供應短缺可能在數周內就會發生。

JBS巴西南部城市帕蘇豐杜(Passo Fundo)雞肉加工廠,至少20名員工感染新冠肺炎。工廠有2,600名員工,周五(24日)開始關閉,等候當局調查。

JBS位於美日明尼蘇達州豬肉工廠,日前亦有至少26名員工染病,廠房需要無限期關閉。美國肉商Smithfield Foods、Tyson Foods等企業,以至加拿大亦有類似情況。

巴西是世界第一雞肉和牛肉出口國,巴西連同美國、加拿大,供應全球多達65%肉類。新冠肺炎疫情正嚴重威脅肉類供應穩定,彭博社報道,美國豬肉生產量現時已大降近3分1。

供應緊張令肉類價格急升。美國牛肉批發價格已升至破紀錄水平;豬肉批發價亦創2012年來最大升幅,一周猛升29%。

農產品市場諮詢公司Global AgriTrends總裁Brett Stuart直言,現時情況史無前例,美國肉類短缺可能一周內就出現:

「這絕對史無前例。這是雙輸局面,肉廠面臨失去一切之風險,消費者則要付出更多金錢。餐廳可能一星期內就用盡新鮮免治牛肉。」

(It's absolutely unprecedented. It's a lose-lose situation where we have producers at the risk of losing everything and consumers at the risk of paying higher prices. Restaurants in a week could be out of fresh ground beef.)

