【科技抗疫】Facebook推Messenger Rooms　抗衡Zoom等競爭對手

▲ 近日Facebook就宣布，推出Messenger Rooms，可以讓支援多達50人視像會議並能實時分享檔案。

面對疫情，企業仍然採取遙距工作的Work From Home模式，開會仍然要用視像會議軟件幾程式，各科企要爭相出招，奪取市場。近日Facebook就宣布，推出Messenger Rooms，可以讓支援多達50人視像會議並能實時分享檔案。

根據外媒The Verge報導，近日Facebook行政總裁Mark Zuckerberg（朱克伯格）就在一訪問中提及，Facebook的Messenger Rooms將能支援多達50人同時打入的視像會議，會議主持可以選擇是否容許其他人加入會議，稍後將在往後幾個星期開放至全球用戶。據報，用戶可以由應用程式Facebook及Messenger發起會議，之後會陸續開放到Instagram、WhatsApp及Portal平台，亦不一定是Facebook的用戶才能加入。

▲ Facebook的Messenger Rooms快將推出，不是Facebook用戶皆可加入視像會議。（網上圖片）

而在虛擬會議房間中用戶亦可以使用擴增實境（AR）濾鏡將現實背景換成虛擬背景，甚至可以使用360度全景異國風情主題作為背景，而AR濾鏡亦能幫助用戶將偏暗的房間及人像，調整至更光亮。

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朱克伯格叫陣Zoom

鑑於Zoom出現後，陸續出現私隱以及種族歧視等問題，而Mark亦特別強調Rooms的私隱安全管理。他稱，該功能是給予用戶與現實生活中的朋友和家人的聯繫，如有不認識的人士加入會議，主持人可以將他們踢出房間。

過去幾周中，我們花了很多時間檢視平台的私隱、安全以及完整程度，確保Zoom裡面出現的問題，不會在我們平台上出現。

責任編輯：李彥煒

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